Lokomotivführer-Gewerkschaft Bebra kritisiert Pläne für Neubaustrecke Fulda-Gerstungen

Von: Clemens Herwig

Rückt bei der Neubaustrecke in den Fokus: Der Bahnhof in Bad Hersfeld ist laut GDL nicht bereit für die Aufgaben, die er an der Strecke Fulda-Gerstungen für Güter- und Fernverkehr übernehmen müsste. © Christine Zacharias

Die Lokführer-Gewerkschaft Bebra kritisiert die Pläne für die Neubaustrecke Fulda-Gerstungen. Zu wenig Gleise für zu viele Züge sind das Hauptproblem.

Bebra – Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) aus Bebra kritisiert – nicht zum ersten Mal – die Pläne der Bahn für die Neubaustrecke Fulda-Gerstungen, die quer durch den Landkreis Hersfeld-Rotenburg führen soll.

Die Ortsgruppe will dabei in einem dreiseitigen Schreiben drei Kernprobleme ausgemacht haben: die zu geringe Kapazität der Gleisanlagen im Bahnhof Bad Hersfeld, Einfädelungsschwierigkeiten zwischen Ronshausen und Hönebach sowie Kapazitätsprobleme im thüringischen Bahnhof Gerstungen, die sich auf Hersfeld-Rotenburg auswirkten.

Ähnliche Kritik hatte der Fahrgastverband Pro Bahn geäußert.

Mehr Durchgangsverkehr in der Region

„Die Region hat ein Jahrhundertbauwerk vor der Brust“, betont Thomas Mühlhausen für die Gewerkschaft. Es werde mehr Durchgangsverkehr in der Region geben, auf bestehenden Strecken würden Kapazitäten für mehr Güterverkehr geschaffen.

„Wenn aber auch Güterverkehr auf der Neubaustrecke stattfinden soll, müssen die Rahmenbedingungen für einen reibungslosen Verkehr ebenfalls bei Verspätungen im Betriebsablauf geschaffen werden.“

Wer ausschließlich mit einem theoretischen Regelbetrieb plane, „hat in den letzten Jahren das Chaos auf der Schiene ausgeblendet.“

Die Forderungen der Gewerkschaft im Überblick:

Zahl der Gleise in Bad Hersfeld müsste steigen

Bahnhof Bad Hersfeld: Laut GDL müsste die Zahl der Gleise in der Kreisstadt von derzeit fünf auf etwa sieben aufgestockt werden. Der Grund: Wenn Personenzüge im Bahnhof halten, stünden keine Durchfahrtsgleise für den Güter- und Fernverkehr zur Verfügung.

Nötig sei auch ein Rückstauraum auf der Nordseite des Bahnhofs für den Schienengüterverkehr. Das Problem: Zurzeit gebe der Bahnhof keine Möglichkeiten zur Erweiterung des Gleisnetzes her. Die Planung vernachlässige auch die Strecke nach Alsfeld, deren Reaktivierung geplant sei.

Zudem prognostiziert die GDL, dass sich der Prozess des Lokpersonalwechsels vom derzeitigen Nadelöhr Fulda nach Bad Hersfeld verlagert. Dadurch werde trotz Flüsterbremsen zusätzlicher Lärm beim Halten und Anfahren der Güterzüge entstehen.

ICE-Halt wird für mehr Pendler sorgen

Schienenverkehrsunternehmen würden dann wohl weitere Standorte in Bad Hersfeld errichten, wie es sie schon in großer Zahl in Fulda gebe, um für Büros und Übernachtungsmöglichkeiten zu sorgen.

Die GDL warnt außerdem, dass Bad Hersfeld als geplanter ICE-Halt der Neubaustrecke auch zu einem Anstieg des Autoverkehrs in der Kreisstadt führen wird. Bemerkbar machen werde sich das auch bei den Parkplätzen, weil Pendler ihre Fahrzeuge dort abstellten.

Ein- und Ausfädelung geht vor Hönebacher Tunnel nicht

Ronshausen und Hönebach: Für die Strecke Gerstungen-Bebra werde laut Aussage des Verkehrsministeriums ab 2030 ein erheblicher Anstieg der Zugzahlen erwartet. Die GDL fordert daher ein kreuzungsfreies Bauwerk zur Ein- beziehungsweise Ausfädelung von der Neubaustrecke auf die Strecke Gerstungen-Bebra vor dem Hönebacher Tunnel.

Andernfalls würde sich der Zugverkehr gegenseitig behindern – das sei vergleichbar mit einem Autobahnkreuz, das per Ampelschaltung geregelt werde, sagt Thomas Mühlhausen.

Viergleisiger Ausbau bis nach Gerstungen notwendig

Gerstungen: Die GDL drängt zudem darauf, ab dem Tunnel in Hönebach einen viergleisigen Ausbau bis nach Gerstungen zu planen. „Nur so ist nach unserer Auffassung eine höhere Kapazität für die Entmischung zwischen Personen und Güterverkehr bis zum Bahnhof Gerstungen möglich“, heißt es.

Im Bahnhof Gerstungen werde es weiterhin ein hohes Zugaufkommen in das Werratal geben, etwa durch K+S. Hinzu komme perspektivisch die Reaktivierung der Strecke Heringen-Vacha, die derzeit als Werksbahn genutzt wird.

Richtungswechsel in Gerstungen nicht möglich

Der Bahnhof Gerstungen biete für den Güterverkehr-Standard der 740-Meter-Züge keine Gleisanlagen. Insgesamt gebe es zu wenig Gleise für Richtungswechsel der Züge, etwa auf die Werratalbahn und Richtung Westen.

Gefordert wird die Planung einer Verbindungskurve von der Strecke Hönebach-Gerstungen auf die Strecke Gerstungen-Heringen. Züge müssten dann im Bahnhof Gerstungen seltener die Richtung ändern, besonders, wenn das Umspannen von Diesel- auf E-Lok entfalle. (Clemens Herwig)

Das sagt die Bahn: Grundlage für Planung sind Zugzahlprognosen Die Neubaustrecke Fulda-Gerstungen befinde sich in einer sehr frühen Planungsphase, heißt es auf Nachfrage von der Bahn. Zunächst sei ein bis zu einen Kilometer breiter Trassenkorridor ermittelt worden. In der weiteren Planung werde auch behandelt, ob und inwiefern zusätzliche Kapazität für das Abstellen von Zügen notwendig sei. „Grundlage hierbei sind die jeweiligen Zugzahlenprognosen des Bundes“, so eine Bahnsprecherin. Im Rahmen des Trassenfindungsprozesses sei ermittelt worden, dass eine höhengleiche Einbindung bei Ronshausen für die Verkehre aus der Zugzahlenprognose 2030 ausreiche. Änderungen würden in der weiteren Planung berücksichtig. Nach aktuellem Stand könnten die im Bundesverkehrswegeplan genannten Projektziele ohne zusätzlichen Ausbau der Strecke Hönebach-Gerstungen erreicht werden. Darüber hinausgehende Maßnahmen, etwa im Bahnhof Gerstungen, würden mit GDL-Beteiligung in der Arbeitsgruppe Parlamentarische Befassung besprochen. Das Gremium tagte erstmals am Mittwoch.