Ekstase im Lokschuppen: DJane-Legende Marusha legte in Bebra auf

Der Beat wummert, der Boden bebt im Lokschuppen Bebra.

Unter den Klängen aus New Wave, Electronic Body Music und Ragga, die DJane Fengari zum Warmwerden auflegt, tanzen sich die ersten Gäste vorsichtig an die Bühne der Rostockerin heran.

Kurz vor Mitternacht schlägt die Stimmung am Samstagabend am Bahnhof in Bebra plötzlich um: Die rund 500 Gäste rücken enger zusammen, es wird ekstatischer getanzt und immer mehr Fans des 90er-Jahre-Techno strömen in die Konzerthalle. Der Höhepunkt des Festivals der elektronischen Tanzmusik steht kurz bevor. Techno-Legende Marusha, die heute mit bürgerlichem Namen Marusha Gleiß heißt, betritt die Bühne.

Den Auftritt der deutsch-griechischen DJane genossen die Fans sichtlich. Mit guter Laune und schnellen Tanzschritten feierten auch Karola Schwarz und Katja Klobes zu den hämmernden Klängen der DJanes Marusha, Fengari und Felidae. „Ich bin ein echtes Technokind“, verriet die 52-jährige Katja Klobes. „Und ich finde diese Musik einfach super geil“, freute sich die Melsungerin. Während ein Teil der Gäste jedes DJ-Set genossen, warteten andere gespannt auf den Höhepunkt des Abends. „Ich bin extra wegen Marusha hier“, erzählte Isabell Isczinski. Die 38-Jährige aus Lispenhausen war mit ihren Freunden zum Konzert der Star-DJane gekommen. Um Marusha zu sehen, reisten Gäste aus ganz Deutschland an. „Einige unserer Besucher sind aus Köln und Bayern gekommen“, berichtete Veranstalter Matthias Bähr. Der Organisator war stolz auf seinen Frauenpower-Abend.

Die DJane kam bei ihrem Publikum gut an. In den frühen Morgenstunden verabschiedete sich die 53-Jährige schließlich von ihrem ekstatisch tanzenden Publikum und DJane Felidae, bürgerlich Feline Jaspersen, übernahm. Dass an diesem Abend nur DJanes ohne ihre männlichen Kollegen auf der Bühne standen, war Veranstalter Matthias Bähr besonders wichtig. „In einer so männerdominierten Branche wollten wir mal die Bühne nur den DJanes zur Verfügung stellen“, so der Organisator. Und Bährs Konzept ging auf, dem Publikum gefiel die Frauenpower. Ohne Pause ravten, was auf Deutsch toben bedeutet, die Gäste bis zum letzten Beat.