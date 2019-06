Ludwigsau: Betrunkener Fahrer rammt Mauer - Polizei sucht Zeugen

Ein 35-jähriger Autofahrer aus Ludwigsau hat betrunken eine Mauer gerammt - die Polizei vermutet, das er noch mehr Schäden verursacht haben könnte und sucht Zeugen.

Laut Polizeibericht war der 35-jährige Autofahrer aus Ludwigsau in der Nacht zu Samstag gegen 3.30 Uhr auf der Hauptstraße in Meckbach von der B27 aus kommend unterwegs.

Im Ort hat er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Die Beamten vor Ort stellten fest, das der Fahrer betrunken war und nahmen ihn zur Blutentnahme mit auf das Revier in Bad Hersfeld.

Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 2000 Euro. Da an dem Fahrzeug noch Spuren vorhanden waren, die auf einen weiteren Unfall schließen lassen, bittet die Polizei in Bad Hersfeld und Rotenburg um Hinweise aus der Bevölkerung. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrzeugführer zuvor in dem Bereich zwischen Bebra und Ludwigsau seitlich gegen eine Schutzplanke oder eine Fahrbahnbegrenzung gefahren ist.

Hinweise an die Polizei Bad Hersfeld unter Tel. 06621/9320 oder die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623/9370.

