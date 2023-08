„Mein Job gibt mir Optimismus“: Interview mit Bebras Klimaschutzmanager Julian Schulze

Bebra – Seit April hat die Stadt Bebra mit Julian Schulze einen eigenen Klimaschutzmanager. Im Landkreis gibt es diese Stelle bisher nur in Bad Hersfeld und beim Landratsamt. Im Interview spricht Schulze über seinen Werdegang, wie er nach Bebra kam, was er dort für Problemstellen sieht und wieso ihn sein Beruf optimistisch auf die globale Klimakrise schauen lässt.

Der Klimaschutzmanager Julian Schulze vor dem Biber-Kreisel in Bebra © Diekmann, Fabian

Waren Sie schon immer umweltbewusst?

Ich war zwar als Kind kein Aktivist, aber für das Thema hatte ich schon immer eine große Affinität. Ich würde sagen, dass ich aus der Generation komme, die mit einem erhöhten Umweltbewusstsein aufgewachsen ist. Weil der Klimawandel ganz klar ein großes Problem unserer Zeit ist, war es auch ein ganz natürlicher Prozess, dass ich mich in meinem Studium damit auseinandersetze.

Wie hat das funktioniert?

Meinen Master habe ich in Politikmanagement, Public Policy und öffentlicher Verwaltung mit dem Schwerpunkt Interessensvermittlung gemacht. Neben dem Studium habe ich in Unternehmensberatungen gearbeitet, die sich unter anderem auf Klimaproblematiken konzentrieren. Deren Kunden kamen oft aus der energieintensiven Industrie, die sich mit dem Thema beschäftigen und handeln mussten. Über die Interessensvermittlung in der Klimakrise habe ich dann auch meine Masterarbeit geschrieben.

Wie kamen Sie dann nach Bebra?

Ich habe mich ganz bewusst für die Stelle beworben. Zum einen hatte ich mit dem Gedanken gespielt, wieder in meine nordhessische Heimat zurückzukehren. Ich wollte aber zum anderen auch in eine Kleinstadt, da ich hier Projekte begleiten und umsetzen kann, die in größeren Städten eventuell an der Bürokratiehürde scheitern könnten.

Was kam als Erstes in Bebra auf Sie zu?

Ich wollte die Strukturen kennenlernen. Klimaschutz wurde natürlich auch schon vor meiner Zeit mitbedacht, aber mit dem Klimaschutzmanagement gibt es eine neue Ära in Bebra. Es ist eine Querschnittsaufgabe und dafür muss ich in viele verschiedene Abteilungen schauen. Außerdem habe ich mir ein Netzwerk aufgebaut und bin mit den Menschen hier ins Gespräch gekommen, was es zu tun gibt.

Wie sieht die Zusammenarbeit mit den anderen Klimaschutzmanagern aus der Region aus?

Es war mir ein großes Anliegen, schnell mit Michael Mai (Klimaschutzmanager von Bad Hersfeld) und Elena Anna Barth (ehemalige Klimaschutzmanagerin Landkreis Hersfeld-Rotenburg) ins Gespräch zu kommen. Es gibt einige Projekte, wie zum Beispiel ein überregionales Stadtradeln, bei dem ich mir eine Zusammenarbeit vorstellen könnte.

Was haben Sie als größte Problemstelle identifiziert?

Die ganze Klimaproblematik ist sehr komplex. Einerseits bekommt man von der Wissenschaft gesagt, wie bedenklich die Lage ist, aber auf der anderen Seite ist das Handeln oft limitiert. Wenn man sie so ernst nehmen würde, wie es die Wissenschaft vermittelt, müssten noch deutlich mehr Mittel bereitgestellt werden, vor allem auf Bundesebene.

Was bringt dann Klimaschutz auf kommunaler Ebene?

Irgendwo muss man anfangen. Beim kommunalen Klimaschutz ist es wichtig, die Lebensqualität der Bürger vor Ort zu steigern. Hier haben wir die Chance, ein Fundament zu setzen, auf das wir aufbauen können. In Zukunft können Umweltprobleme dazu führen, dass unser Leben stärker eingeschränkt ist, wie zum Beispiel durch den starken Regen im Juli und August. Durch Klimaschutz und Adaption können wir diesen neuen Dynamiken besser begegnen.

Welche Probleme sehen Bebraner am kritischsten?

Die Bürger haben ein großes Verständnis für die globale Klimakrise. Aber natürlich treten sie eher mit örtlichen Problemen an mich heran. Das sind zum Beispiel Hitzeprobleme und die Sorge vor Wasserknappheit. Im Juli war es extrem heiß. Die Menschen merken mittlerweile am eigenen Leib, dass eine Veränderung stattfindet.

Was sind Ihre Pläne für die nahe und ferne Zukunft?

Über allem schwebt das Klimakonzept, das wir erstellen. Wir analysieren den Ist-Zustand und daraus ergeben sich Lösungsansätze, die wir mittel- und langfristig umsetzen können. Ich bin ein sehr analytischer Mensch, ich kann mich gut in Dinge einarbeiten, deshalb ist das mein Herzensprojekt. Ich hoffe, dass wir möglichst schnell einen Effekt erzielen können, sodass die Menschen eine Veränderung spüren.

Gibt es da ein konkretes Projekt?

Das Stadtradeln in Kooperation mit dem Landkreis ist sehr gut angenommen worden. Für das nächste Jahr haben wir viele Ideen, mit welchen Aktionen wir das Stadtradeln noch attraktiver gestalten können.

Bad Hersfeld hat sich vorgenommen, bis 2035 klimaneutral zu sein. Wäre das auch in Bebra möglich?

Das ist eher ein Thema für die Zukunft. Zuerst einmal müssen wir am Klimakonzept arbeiten und schauen, welche Ziele für die Stadt realistisch sind.

Haben Sie bereits Auswirkungen des Berufs auf Ihr Privatleben bemerkt?

Man bekommt natürlich ein Bewusstsein für Ressourcen und spart automatisch Wasser und Energie. Ich habe vorher zwar mein Auto genutzt, aber versuche jetzt, meine Wege auf eine andere Art zu erledigen. Zum Glück wohne ich nah an meiner Arbeitsstelle, sodass ich in Bebra die meisten Wege zu Fuß erledigen kann.

Beschäftigen Sie sich auch in ihrer Freizeit noch viel mit Klimaproblemen?

Ich mache den Job sehr gerne, aber oft ist die Problematik sehr erdrückend. Wenn ich nach Hause komme und die Klimakrise auch die Medienlandschaft dominiert, ist es wichtig, dass es auch andere Themen im Leben gibt, wie Hobbys oder die Familie. Das Schöne ist aber auch, dass mir mein Beruf Hoffnung gibt. Weil ich sehe, wie viel wir hier im Kleinen schon erreichen können, schaue ich mit großem Optimismus auf das globale Problem. (Interview: Fabian Diekmann)