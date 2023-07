Mit der Wette zur „Wehr des Monats“: Bebras Brandschützer feiern Auszeichnung

Würdigung des Innenministeriums

+ © Herbert Vöckel In jeder Hinsicht ein (Wett)gewinn sind die neuen Brandschützer Markus Hieronymus (von links), Tina Erdmann, Johanna Ast, Hajo Schweitzer und Carsten Henjes. Sie haben bereits am Grundlehrgang teilgenommen. © Herbert Vöckel

Die Brandschützer der Stadt Bebra sind als „Feuerwehr des Monats März 2023“ ausgezeichnet worden. Ausschlaggebend war dabei erneut die Stadtwette.

Bebra – Dabei konnten die Bebraner innerhalb eines Jahres insgesamt 129 neuen Mitglieder für die Feuerwehren gewinnen. Staatssekretär Stefan Sauer vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport übergab die Urkunde im Feuerwehrhaus der Kernstadt an fünf neue Mitglieder, die bereits an einen Grundlehrgang teilgenommen haben: Markus Hieronymus, Tina Erdmann, Johanna Ast, Hajo Schweitzer und Carsten Henjes. Ihnen hatte Stadtbrandinspektor Mike Heckroth bei der Übergabe der Urkunde den Vortritt gelassen. Mit der Auszeichnung verbunden war eine Anerkennungsprämie in Höhe von 1000 Euro.

„Der Zuwachs beruht auf einer Stadtwette mit einer originellen und höchst erfolgreichen Idee zur Mitgliedergewinnung“, gratulierte Staatssekretär Sauer der Freiwilligen Feuerwehr Bebra zur Auszeichnung. Die Stadt habe mit der Aktion Stadtwette einen innovativen Ansatz gewählt, der dank des herausragenden Engagements, der beispielhaften Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und den Verantwortlichen der Kommune sowie durch verschiedenen flankierenden Maßnahmen von Erfolg gekrönt worden sei. Der eindrucksvolle Mitgliederzuwachs sei der beste Beweis dafür, dass sich gute Ideen und harte Arbeit zur Umsetzung der Ideen auszahle. Gleichzeitig hätten Stadt und Feuerwehr gemeinsam bewiesen, dass es sich lohne, die Attraktivität des Ehrenamts Feuerwehr in den Fokus zu stellen.

Dass so viele Bürgerinnen und Bürger angesichts der aktiven Ansprache bereit gewesen seien, sich ehrenamtlich in Bebra einzubringen, unterstreiche auch den Gemeinschaftssinn und den ausgeprägten Zusammenhalt innerhalb der Stadtgesellschaft, würdigte der Staatssekretär das Engagement aller Beteiligen. Die Aktion habe der Freiwilligen Feuerwehr Bebra die beachtliche Zahl von 55 zusätzlichen Helferinnen und Helfern in den Einsatzabteilungen eingebracht, die Jugendfeuerwehren um 14 und die Kinderfeuerwehren um 60 neue Mitglieder vergrößert.

Nächste Herausforderung ist die Integration der Neuen

Feuerwehren würden bereits seit August 2007 vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport als „Wehr des Monats“ ausgezeichnet. Damit sollten neue oder innovative Ideen erfolgreich in die Tat umgesetzt und anerkennend gewürdigt werden.

Stefan Pruschwitz von der Stadtentwicklung Bebra (SEB) stellte das Projekt Stadtwette vor, das er in Kooperation mit der Freiwilligen Feuerwehr auf den Weg gebracht hatte. Zu solch einer Wette gehöre auch ein Einsatz. Den habe Bebra mit dem Stadtfest eingebracht, das abgesagt werden sollte, wenn sich nicht mindestens 100 neue Mitglieder binnen eines Jahres bei der Feuerwehr anmelden. Die Wette gelang. Das Stadtfest wurde gefeiert, und zusätzlich gab es noch 50 Liter Freibier vom Wettpartner aus Rotenburg.

+ Die Freiwillige Feuerwehr Bebra wurde zur Feuerwehr des Monats März 2023 gekürt. Die Urkunde für die Auszeichnung übergab Staatssekretär Stefan Sauer vom Hessischen Ministerium des Inneren vor Gästen und Einsatzkräften. © Herbert Vöckel

Für Stadtbrandinspektor Mike Heckroth stehe als nächste Herausforderung die Integration der neuen Mitglieder in den Feuerwehrdienst und den Übungsbetrieb an. Gäste der Ehrungsfeier waren unter anderem die Landtagsabgeordnete Lena Arnoldt, der Erste Kreisbeigeordnete Dirk Noll, Bebras Erster Stadtrat Ernst-Olaf Mende, Kreisbrandinspektor Marco Kauffunger, Feuerwehr-Kreisverbandsvorsitzender Thomas Specht und die Einsatzkräfte der Bebraer Feuerwehren. (Herbert Vöckel)