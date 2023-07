Bebra: Mit Musik und Tanz ordentlich eingeheizt

Von: Herbert Vöckel

Teilen

Showtanz beim Stadtfest in Bebra: Die Tänzerinnen des Bebraer Tanzstudios Spotlight begeisterten. © Vöckel, Herbert

Stadtfest in Bebra - Rotenburgs Bürgermeister liefert das Bier

Bebra – Musik war Trumpf bei Heizers Stadtfest in Bebra. Auf zwei Bühnen sorgten Musiker und Bands an beiden Tagen für eine tolle Stimmung und eine gute Unterhaltung der Besucher, die sich auch von der Sommerhitze mit hohen Temperaturen nicht von der Teilnahme abbringen ließen. Nach dem Sonnenuntergang war es erträglicher, doch heiß ging es auch hier am Freitagabend mit einer Party-Schlager-Schau auf dem Rathausmarkt weiter: Reiner Irrsinn heizte mit seinen Sängerinnen und den Musikern den Besuchern mit beliebten und bekannten Liedern und Melodien ein. Zu hören waren neben „Musik ist Trumpf“ aus der ZDF-Musikrevue der 70er-Jahre noch unvergessene Ohrwürmer wie „Ich bau dir ein Schloss, das in den Wolken liegt“, „Tränen lügen nicht“ und „Sierra Madre“. Auch die „Anita“ und die „Michaela“ hatten es dem Sänger angetan, der immer wieder einen Abgang von der Bühne in die Reihen der Zuhörer unternahm. Vor der ersten Pause wagte Reiner Irrsinn einen Ausflug nach München-Schwabing mit der lautstarken Feststellung „Skandal im Sperrbezirk“.

„Den gibt es aber nicht nur in der bayerischen Metropole. Den Skandal gibt es auch heute in Bebra“, kündigte Bürgermeister Stefan Knoche an. Er bezog sich damit auf seinen Rotenburger Kollegen Christian Grunwald, der zum Einlösen seiner Wettschulden bei der Feuerwehr Bebra nicht gekommen war. Ein anderer Rotenburger als Vertreter für den Bürgermeister der Fuldastadt fand sich nicht. Knoche löste das Fernbleiben seines Kollegen auf: „Christian muss heute als Aktiver der Feuerwehr an einer Übung teilnehmen. Das Bier als Wettschuld hat er uns schon gebracht. Es wird an einem Getränkestand vor der Bühne für die Feuerwehrleute ausgeschenkt.“

Übrigens, die Wette hatten die Bebraer Brandschützer mit 129 neuen Mitgliedern gewonnen. Aktuell sind es aber schon 131 Neulinge, angegeben auf einer Anzeige an der Bühne.

Eröffnet hatte das Stadtfest Bürgermeister Stefan Knoche und Jürgen Herberg von Fantastic Radio Bad Hersfeld mit flotten Sprüchen und Musik sowie von Kindern und Jugendlichen des Tanzstudios Spotlight mit Ausschnitten aus der Lokschuppen-Tanzshow auf dem Rathausmarkt. Parallel dazu spielten Sänger und Songwriter Felix Kohlhoff und das Akustik-Duo „Sixty Four“ auf der Bühne am neuen Kreisel an der Nürnberger Straße. Hier traten am Samstag der Sänger und Songwriter Joshua Patron und „Absolut Unplugged“ auf. Auf der Bühne auf dem Rathausmarkt erinnerte sich „Coco“ (Corinna Sarac) mit dem Lied „Es war eine wilde Zeit“ an ihre ostdeutsche Heimat. Höhepunkt und Anschluss am Samstag war der Auftritt der Musiker von „Rockingham“. Die Coverband aus Kassel spielt die größten Hits der letzten Jahrzehnte, von den Eagles über die Rolling Stones und Brian Adams bis hin zu Smokie. Vor beiden Bühnen trat das Bebraer Tanzstudio auf. (Von Herbert Vöckel)

Gut besucht war Heizers Stadtfest am Freitag auf dem Rathausmarkt in Bebra bei den Auftritten von Jürgen Herberg von Fantastic Radio Bad Hersfeld und Reiner Irrsinn mit seinen Sängerinnen und den Musikern mit der Party-Schlager-Show. © herbert vöckel

Der Höhepunkt am Samstag beim Stadtfest in Bebra war der Auftritt der Musiker von „Rockingham“. Die Coverband aus Kassel spielte die größten Hits der letzten Jahrzehnte, von den Eagles über die Rolling Stones bis hin zu Smokie. © Vöckel, Herbert

Reiner Irrsinn war bei seiner Party-Schlager-Schau kein Weg zu weit. © Vöckel, Herbert

Diese jungen Damen sorgten als Zuhörer vor der Bühne für Partystimmung. © Vöckel, Herbert