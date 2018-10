Neuer Kalender: Fotograf Hubert Schreier hat ein Herz für die Natur

Hersfeld-Rotenburg. Badende Bieber, süßer Schwanennachwuchs: Die Schönheiten der heimischen Tierwelt sind die Leidenschaft von Fotograf Hubert Schreier aus Bebra-Breitenbach.

Sie vor das Objektiv seiner Kamera zu bekommen und im richtigen Moment abzulichten, dafür nimmt Naturfotograf Hubert Schreier große Anstrengungen und teils lange Wartezeiten in Kauf. Zwölf dieser Momente hat der Breitenbacher wieder für einen neuen Kalender zusammengetragen.

Während er für die Motivsuche zuständig ist, kümmert sich seine Frau Iris um die Herstellung der Kalender. Alles ist handgemacht – im Din-A-4-Format werden die Fotos auf Hochglanzpapier gedruckt und als Ringkalender zusammengefügt. Einige Bilder werden die Leser unserer Zeitung vielleicht wiedererkennen, da sie in den vergangenen Monaten in unserem Blatt bereits veröffentlicht worden sind.

Die Tiere vom Fischadler bis hin zur Ricke, die ihr Kitz liebevoll leckt und die das Titelblatt zieren, hat Schreier allesamt in der Natur im Fuldatal und in der näheren Umgebung wie etwa dem Obersuhler Rhäden abgelichtet. Der 56-Jährige legt Wert darauf, dass seine Fotos die Realität abbilden und nicht etwa am Computer nachträglich verfälscht werden. Wie ein Jäger muss er für den richtigen Moment oftmals lange „ansitzen“. Herausgekommen ist wieder ein Bilderbuch der heimischen Tierwelt. Verliebte Störche, eine bis ins kleinste Detail erkennbare Sumpfschrecke, Laubfrosch, Tafelente, frisch geschlüpfter Schwanen-Nachwuchs – und wer weiß schon, wie putzig ein Neuntöter aussieht? All das findet sich im neuen Kalender 2019. Für 15 Euro, der Preis ist zu den Vorjahren gleich geblieben, ist er ab sofort erhältlich in den Filialen der Hoehlschen Buchhandlung in Bebra und Bad Hersfeld sowie bei der Buchgalerie Berge in Rotenburg.

+ Er ziert das April-Kalenderblatt: Ein Biber im Obersuhler Rhäden futtert genüsslich an abgebrochenen Weidenästen, die Gewitterstürme Anfang Juni überall verstreut hatten. © Peter Gottbehüt

Unabhängig vom Kalender können sich Naturfreunde bei ihm auch viele weitere Tierfotografien im Din-A-4-Format aussuchen und – hinter Glas in einem Rahmen – käuflich erwerben. Schreiers Fotos sind inzwischen in der Region bekannt. Seinen ersten Kalender hat er schon vor zehn Jahren herausgebracht und bei vielen Ausstellungen in Rotenburg, Friedewald und Bebra waren seine Bilder bereits zu sehen.

Schulen sollen sich melden

Gerne präsentiert er seine Bilder und Geschichten auch in Grundschulen. „Mir ist es wichtig, dass die Kinder auf diese Weise die heimische Natur kennenlernen“, sagt Schreier. „Sollten Schulen Interesse daran haben, die Tierbilder bei sich einmal auszustellen, können sie sich gerne bei mir melden“, sagt der passionierte Naturfotograf.

Die verrückten Geschichten aus der Natur gehen ihm nicht aus. Im Kalender hat er diesmal auch einen Kolkraben verewigt, der im Walnussbaum in Nachbars Garten eine Nuss stibitzt hat. „Wie schlau die Tiere beim Nüsseknacken vorgehen, das fasziniert mich“, sagt Schreier. Ob durch die Reifen vorbeifahrender Autos oder durch Abwürfe aus großer Höhe auf die Straße – die Tiere wüssten schon, wie sie die Nüsse geknackt kriegen.

Kontakt: Hubert Schreier, Am Ratz 2, Breitenbach, Telefon 0 66 22/24 94.