Neun Wohnungen für 2,7 Millionen Euro: VR-Bankverein baut mitten in Bebra

Gut gelegen in der Sackgasse: Hier entsteht der Neubau des VR-Bankvereins in der Apothekenstraße.

Der VR-Bankverein baut in der Apothekenstraße in Bebra am Innenstadt-Einkaufszentrum ein fünfstöckiges Wohn- und Geschäftshaus. Das Gebäude soll im Herbst 2019 fertig sein.

Die Vorstände Thomas Balk und Hartmut Apel haben Übung: Es ist bereits die vierte Grundsteinlegung des VR-Bankvereins in Bebra in diesem Jahr. Entsprechend souverän stellten die beiden Herren am Mittwochvormittag im be! das neueste Projekt der Genossenschaftsbank vor: Für 2,7 Millionen Euro soll in der Apothekenstraße unmittelbar am Innenstadt-Einkaufzentrum ein modernes Wohn- und Geschäftshaus entstehen.

Neun Wohnungen haben in dem fünfstöckigen Gebäude mit Tiefgarage Platz – mit einer Größe zwischen 66 und 116 Quadratmetern. Ein besonderes Schmuckstück, so die Vorstandsmitglieder, werden zwei Maisonette-Wohnungen über zwei Etagen, von deren Dachterrassen die restliche Innenstadt überblickt werden kann.

Insgesamt stehe eine Nutzfläche von 1230 Quadratmetern zur Verfügung. Im Erdgeschoss des Gebäudes sollen 180 Quadratmeter an Gewerbetreibende vermietet werden. Alle Wohnungen sind barrierefrei und über einen Aufzug auf der Bahnhofsseite zu erreichen.

Regionalbanken im Umbruch: Bauen statt bangen

„Warum machen wir das als Genossenschaftsbank?“, fragte Hartmut Apel die Besucher aus Politik, Wirtschaft und öffentlichem Leben, die bei der Grundsteinlegung dabei sein wollten. Und gab auch gleich Antwort: Gerade die Regionalbanken befänden sich derzeit in einem Umbruch, den es zu bewältigen gelte. „Wir glauben das gelingt uns mit Baumaßnahmen wie in Bebra“, so Apel.

+ Beim Einmauern der „Zeitkapsel“ aus Kupfer: Michael Kubicek (Leiter regionale Investitionen), Architekt Thomas Rabe aus Rotenburg, Vorstand Thomas Balk, Daniel Schmerfeld von der Firma HS-Bau aus Solz, Bürgermeister Uwe Hassl und Vorstand Hartmut Apel. © Clemens Herwig

Der Name des Neubaus erinnert an die bekannte Bebraer Ärztin Dr. Nora Hein. Das sei ein Vorschlag der Bebraner gewesen, heißt es vom VR-Bankverein. Neben Fritz 50 und Franz 52 in der Nürnberger Straße wird es mit dem „Haus Nora“ in der Apothekenstraße daher erstmals einen Neubau mit Frauennamen geben.

„Das Quartier wurde lange unterschätzt“, sagte Architekt Thomas Rabe aus Rotenburg. Grund sei vor allem die Lage in der Sackgasse zwischen Apothekenstraße, be! und Grünspange gewesen. Die dort stehenden Gebäude mit den Hausnummern 10 und 12 mussten dem Neubau weichen – eine Sanierung hätte zuviel Geld gekostet, so der Architekt.

+ So soll das Gebäude im Herbst 2019 aussehen. © VR-Bankverein/nh

Bebra hatte lange einen Dorfcharakter

„Wir wissen alle, dass wir eine Menge Dorfcharakter in dieser Stadt hatten“, sagte Bürgermeister Hassl bei seinem Grußwort. Bebra habe die Erneuerung gemeistert. Natürlich sei Einiges weggerissen worden. Natürlich beklagten manche, ihr Bebra nicht mehr wiederzuerkennen. Aber: „Es ist doch alles schön geworden“, so Hassl.

Nächstes Projekt: Ein Brauhaus in der Nürnberger Straße

Bei der Grundsteinlegung für „Haus Nora“ in der Apothekenstraße wurde auch gleich das nächste Projekt des VR-Bankvereins in Bebra bekannt: Gemeinsam mit Sascha Moseberg soll die ehemalige Bankfiliale in der Nürnberger Straße 54 zu einem modernen, rustikalen Brauhaus umgestaltet werden.