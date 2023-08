Polizei-Vize Klaus Wittich ist Vorsitzender von Ellis Saal

Von: Fabian Diekmann

Teilen

Klaus Wittich © Fabian Diekmann

Es ist die mittlerweile elfte Führungsposition, die Klaus Wittich bei der Polizei innehat.

Weiterode - Angefangen hat er als Polizeiwachtmeister-Anwärter, seit Juli ist er Vizepräsident des Polizeipräsidiums Nordhessen. Im Interview spricht er über seinen Werdegang als Polizist, schwierige und schöne berufliche Erfahrungen und wieso seine Tätigkeit als Vorsitzender des Weiteröder Kulturvereins Ellis Saal ein guter Ausgleich zum Beruf ist.

Wann haben Sie das letzte Mal jemandem Handschellen angelegt?

Das ist lange her (lacht). Vermutlich 1997. Als Führungskraft brauche ich sie natürlich nicht, aber während meiner Zeit in Frankfurt und Kassel habe ich oft den einen oder anderen Schwerverbrecher mit festgenommen.

Was haben Sie dort erlebt?

Das waren 14 interessante Jahre. Dort haben wir unter anderem Demonstrationseinsätze begleitet, zum Beispiel an der Startbahn West. Teilweise hat es dabei richtig gekracht. Später war ich auch bei der zivilen Aufklärung und eine kurze Zeit bei der Mordkommission.

Wieso wollten Sie ursprünglich Polizist werden?

Der Beruf hat mir imponiert, weil er so vielfältig ist. Das hat bestimmt mit dem Freunde-und-Helfer-Syndrom zu tun. Als ich zur Polizei kam, war gerade die Ölkrise und viele wollten in den öffentlichen Dienst wegen der Sicherheit. Ich habe damals auch nur eine einzige Bewerbung geschrieben und wurde direkt genommen.

Was sehen Sie als Ihr größtes Erfolgserlebnis?

Als Leiter der Arbeitsgruppe Karpaten habe ich mit meinen Kollegen Mitte der 1990er-Jahre mehrere rumänische Einbrecherbanden, die in der nord- und osthessischen Region aktiv waren, gesucht und gefasst. Mit den offenen Grenzen kam nach der Wende mehr Kriminalität in die Region und das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung war sehr beeinträchtigt. Wir haben dann durch sehr gute Polizeiarbeit dafür gesorgt, dass es besser wurde und sich die Menschen wieder sicherer fühlten. Das ist als Polizist ein schönes Gefühl.

Hätten Sie zu Beginn Ihrer Karriere gedacht, dass Sie so hoch aufsteigen würden?

Nein, das hätte ich mir nie ausmalen können. Ich dachte, ich könnte vielleicht irgendwann ein Kommissariat leiten. Aber dass ich mal als Vizepräsident hier sitze, damit hätte ich nicht gerechnet.

Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag verändert?

Es ist grundsätzlich reine Büroarbeit. Es finden sehr oft Abstimmungsgespräche mit den Mitarbeitern aus den verschiedenen Aufgabenbereichen eines Vizepräsidenten statt. Montagmorgens, zum Beispiel, gibt es immer erst die Lagemeldungen vom Wochenende und Sachstandsinformationen über aktuelle Präventionsprojekte der Polizei. Später kommen dann noch Besprechungen und die Post dazu. Dabei geht es hauptsächlich um Personalentscheidungen. Bis Juli war ich noch Polizeivollzugsbeamter und jetzt bin ich Verwaltungsbeamter.

Sehen Sie sich auch so?

Das ist für mich ein Gewöhnungsprozess. Personalentscheidungen habe ich ja auch in meinen vorherigen Führungspositionen getroffen. Aber wenn die Kollegen jetzt von Einsätzen erzählen, dann juckt es mich natürlich etwas. Das kann man auch nicht ablegen. Aber ich habe großen Respekt vor der neuen Aufgabe. Wie in jedem Beruf lernt man jeden Tag und ich sauge das gerne auf.

Was sehen Sie als schwierigsten Teil Ihrer Arbeit?

Wenn es zu gravierenden Folgen bei Einsätzen kommt und die Kollegen die Waffe ziehen oder sogar schießen mussten. Einerseits kümmert man sich dann um die Menschen, auf der anderen Seite muss man ihnen aber auch klarmachen, dass ein Verfahren auf sie zukommt, obwohl die Kollegen mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nur ihren Dienst im Rahmen ihrer rechtmäßigen Dienstausübung getan haben.

Mussten Sie schon einmal Ihre Waffe ziehen?

Ziehen musste ich meine Waffe auch schon, aber zum Glück musste ich noch nie schießen. Da bin ich auch froh drum.

Ist es schwer, ihren Beruf mit Ihrer Position als Vorsitzender von Ellis Saal zu verbinden?

Das ist gar nicht schwierig. Meine Frau war von Anfang an mit im Verein dabei und es ist ein gemeinsames Hobby geworden. Ich war früher eher ein Kulturbanause, aber als ich gefragt wurde, ob ich den Vorsitz übernehmen würde, dachte ich mir, dass nicht jeder einen Kulturverein leitet. Das mache ich jetzt seit 2007 und wir haben ein tolles Team. Von daher ist es eher ein Ausgleich zum Beruf und positiver Stress. Ich kann sogar ein bisschen was von meiner Polizeiarbeit einbringen.

Wie das?

Eine Veranstaltung zu planen ist wie einen Einsatz vorzubereiten. Gut vorbereitet, organisiert und strukturiert. Jeder hat seine Aufgabe und man entwickelt gemeinsam etwas. Bei meinem Beruf musste ich dann auch mal Befehle geben, aber bei Ellis Saal geht das nicht. Wir machen das ja alles ehrenamtlich, von daher braucht es viel Fingerspitzengefühl und man muss die Menschen, insbesondere unsere ehrenamtlichen Helfer mitnehmen. Das scheint uns gemeinsam im Vorstand gelungen zu sein, da wir alle Spaß daran haben und es natürlich auch sehr gut läuft, wenn ich mal nicht dabei bin.

Was erhoffen Sie sich für die Zukunft von Ellis Saal?

Dass es noch einmal 25 Jahre so weitergeht. Bei der Gründung hätte sicher auch niemand gedacht, dass wir irgendwann mal 25-jähriges Jubiläum feiern.

Und beruflich? Wollen Sie noch weiter aufsteigen?

Nein, da bin ich zu alt für, (lacht). Ich freue mich, dass man das Vertrauen in mich hatte, diese Position zu machen, da es ein Zeichen der Wertschätzung ist.

Zur Person

Klaus Wittich (63) ist in Bebra geboren und aufgewachsen. Mit 15 Jahren ging er zur Polizei, stieg vom Wachtmeister-Anwärter bis zum Vizepräsident des Nordhessischen Polizeipräsidiums auf. Gearbeitet hat er unter anderem in Kassel, Frankfurt, Homberg und Fulda. Seit 2007 ist er Vorsitzender des Kulturvereins Ellis Saal in Weiterode, den seine Frau mit aufgebaut hat. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Weiterode.

Von Fabian Diekmann