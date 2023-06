Rekordversuch in Bebraer Disco Rose Garden ist 50 Jahre her

Serie Nachtfieber

+ © Clemens Herwig Seine wilden Headbanger-Zeiten hat Werner Mordziol hinter sich. Wenn getanzt wird, dann mit Ehefrau Renate, die mittlerweile häufiger auf dem Parkett steht. Das Paar feiert im November Goldene Hochzeit. © Clemens Herwig

Sie haben die Jugend ganzer Generationen geprägt und manches Paar zusammengeführt: In unserer Region lockten einst zahlreiche Diskotheken das Partyvolk. Die meisten davon existieren längst nicht mehr. In unserer Serie „Nachtfieber“ erinnern wir an die ehemaligen Tanztempel.

Bebra – Mit Schlafsäcken, Fußsalbe und Wechselwäsche ausgestattet treten am 28. April 1973 im Bebraer Tanztempel Rose Garden acht junge Menschen an, um einen Rekord zu brechen: Sie wollen lange – wirklich sehr lange – in den Mai tanzen. Es ist ein ungewöhnliches Vorhaben: Die bisherige Bestmarke von 80 Stunden im Einzeldauertanz soll fallen. Eine „Mischung aus sportlichem Ehrgeiz und Freude am Tanzen“ treibt die Teilnehmer aus Bebra, Rotenburg, Melsungen und Hönebach an, schreibt unsere Zeitung vor 50 Jahren.

+ Von wegen Walzer: Einzeltanz stand beim Rekordversuch auf dem Programm. Trotzdem stützten sich die Teilnehmer gegenseitig, erinnert sich Werner Mordziol. © Familie Mordziol

An die Plackerei von einst erinnert sich Werner Mordziol nicht mehr so gut – wohl aber an „den Triumph und den Zusammenhalt“. Der 69-Jährige gehört zu den tapferen Tänzern, die letztendlich 85 kräftezehrende Stunden auf dem Disco-Parkett verbringen: „Wir waren schon verrückt damals“, sagt er.

Mordziol und seine Frau Renate gehören in den 1970er-Jahren zu den Stammgästen des Rose Garden an der Eisenacher Straße, das gegenüber der Konkurrenz wie der Scheunen-Disco Manhattan in Lispenhausen mit Hardrock und Soul punktet und mehr ein Rock- als ein Pop-Palast ist. Bei Hochzeiten tummeln sich mehrere Hundert Partygäste in den Räumlichkeiten, die wie ein Schlauch vielleicht acht Meter breit, aber ganze 40 Meter lang sind, erinnert sich Mordziol. „Umfallen konnte man kaum“, sagt er. Gut fünf Jahre hält die Disco als Nachfolger des Pop-Inn durch, das auch einen Ableger an der Hersfelder Hochbrücke hatte, schätzt er. Abgelöst wird es von einem Pub und dem Tanzlokal Flamingo, heute stehen die Räume leer.

+ Trauriger Anblick: Die einstige Diskothek „Rose Garden“ an der Eisenacher Straße war zwischenzeitlich das Tanzlokal „Flamingo“, mittlerweile stehen die Räume leer. © Clemens Herwig

Die Gruppe, die vor 50 Jahren wohl einen Weltrekord aufstellt – einen Eintrag ins Guinness-Buch gab es nie – hat sich aus den Augen verloren: Stellenweise ist der Kontakt abgerissen, einige sind gestorben. „Doch die Erinnerungen bleiben“, sagen Werner und Renate Mordziol.

Und die sehen folgendermaßen aus: Ein umtriebiger Rundfunkmoderator, der im Rose Garden als Discjockey tätig ist, stellt den Rekordversuch auf die Beine. Das Ehepaar aus Bebra kennt zwar nur den Vornamen, aber „der Hartmut“ sorgt dafür, dass sich das Stammpublikum der Disco zunächst in Vorentscheiden für die Dauertanzeinlage qualifizieren kann: erst zwölf, dann sechzehn Stunden am Stück wird „auf Probe getanzt“ und ausgesiebt. Während sich einige Teilnehmer intensiv mit Expander und Waldlauf vorbereitet haben, geht Werner Mordziol „ziemlich naiv“ an die Herausforderung heran: „Wir waren alle einfach fit“, sagt er schlicht.

An welche Diskothek erinnern Sie sich? In welcher Diskothek haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, am liebsten gefeiert? Welche Erinnerungen und Anekdoten verbinden Sie mit den ehemaligen Tanzlokalen der Region? Haben Sie womöglich noch Fotos aus dieser Zeit? Schreiben Sie uns gerne per E-Mail an redaktion@hersfelder-zeitung.de oder rotenburg@hna.de.

Für den Rekordversuch gibt es außerdem Regeln: Die Beine müssen jederzeit „sichtbar und der Musik angemessen“ bewegt werden, heißt es in den Teilnahmebedingungen. Getanzt wird allein und nicht als Paar. Vom Hin- und Herwiegen bis zum Headbangen ist dann aber alles erlaubt – Letzteres kommt auch fleißig zum Einsatz, erinnert sich Werner Mordziol. Nach 20 Stunden Tanz winkt den Teilnehmern die erste vierstündige Pause, von Mitternacht bis fünf Uhr morgens dürfen sie verschnaufen. „Dann kann jeder essen, schlafen, Billard spielen, was er will“, schreibt der Reporter damals. Steaks und Schnitzel, vitaminreiche Kost und Getränke stehen bereit: Viele Unterstützer aus der Region versorgen die Rekordversuchler. Die frühen Morgenstunden, wird sich herausstellen, sind die schlimmsten. „Geschlafen haben wir so gut wie gar nicht, das war mehr ein stehendes Dösen“, sagt Werner Mordziol.

Er ist damals in der kaufmännischen Ausbildung im Vertrieb eines Farbengroßhandels in Bebra – für den Einzeldauertanz hat er sich freigenommen. Renate Mordziol arbeitet als Industriekauffrau bei Bebrit, sie besucht ihren Mann in der Mittagspause, auch abends ist sie zur moralischen Unterstützung im Rose Garden. „An diesen Tagen war es extrem voll“, erinnern sie sich. Viel bekommt Werner Mordziol davon nicht mit: Nach einigen Stunden hat er sich „fast in Trance getanzt“.

Ein Bericht schildert die letzten Minuten des Rekordversuchs am 1. Mai. Zu den letzten Tanzschritten läuft „Oh happy day“, mit roten Augen und gähnend kommen die Teilnehmer an einem Tisch zusammen, versuchen, den Erfolg zu fassen. Schokolade, gesponsert von der Stadt Bebra, schmilzt derweil langsam unter einer Lampe. „Es ist kein Triumph spürbar, nur eine gewisse Befriedigung, dass sie erreicht haben, was sie wollten“, schreibt unsere Zeitung.

+ So sehen Dauertänzer aus: Die frisch gekürten Rekordhalter im Jahr 1973 – Werner Mordziol ist links im gestreiften Shirt zu sehen. © Familie Mordziol

Der Triumph kommt später, noch heute leuchten die Augen des Ehepaars, wenn es an die Nachtfieber-Zeiten zurückdenkt. Das Headbangen hat Werner Mordziol Ende des vergangenen Jahrtausends eingestellt. „Die Haare wurden kürzer“, sagt er nüchtern – auch die Bandscheibe macht Probleme. Mittlerweile ist es seine Frau Renate, die häufiger auf dem Parkett steht. „Foxtrott und Walzer kann ich aber auch noch“, ihr Mann mit einem Lachen. Er wird es brauchen, auch wenn sicher keine 80 Stunden Tanz im Dreivierteltakt anstehen: Das Paar hat im Jahr des Rekordversuchs geheiratet, im November feiern sie Goldene Hochzeit.

Tanzrekorde

Verrückte Tanzrekordversuche gibt es immer wieder. So schaffte es die Inderin Kalamandalam Hemaletha im September 2010 ins Guinness-Buch der Rekorde, indem sie fünf Tage lang ohne Pause den traditionellen indischen Tanz „Mohiniyattam“ tanzte – also 123 Stunden am Stück. In einem Einkaufszentrum im thailändischen Pattaya traten 2015 rund um den Valentinstag zehn Paare an und wirbelten knapp 35 Stunden zu Walzer-, Cha-Cha und Rumba-Rhythmen – ebenfalls ein Guinness-Rekord. „Nur ein Paar gab vorzeitig auf“, heißt es zur Veranstaltung.

Von Clemens Herwig