Rettungsaktion für alte Grabsteine in Solz: Steinerne Zeitzeugen erweisen sich als Herausforderung

Von: Thomas Klemm

Teilen

Eine kleine Grabplatte konnte über die Burgmauer vom Gelände der von Trotts in Solz gehoben werden. Der Bauhofmitarbeiter Jörg Brinkmann (links) und Bebras Bauhof-Chef Christian Sass legen Hand an. © Thomas Klemm

Der Versuch der Bebraer Bauhof-Mitarbeiter, vier alte Grabplatten vom Gelände der Familie von Trott zu bergen, sind gescheitert. Nun soll es einen neuen Versuch geben.

Solz – Vor allem die besonders schweren unter den Steintafeln waren zu unhandlich und rutschig für die Werkzeuge, die Christian Sass, Jörg Brinkmann und Kranwagenfahrer Jan Trieschmann nach Solz mitbrachten. Nur eine kleine, etwa 50 bis 70 Kilogramm schwere Grabplatte, konnte mittels Kranausleger verladen werden. Die große Zange für die schweren, verwitterten Brocken erwies sich als nicht bissig genug. Am kommenden Montag, 4. September 2023, soll nun ein neuer Versuch gestartet werden. Dann bringen die Bebraner geeigneteres Hebewerkzeug vom Steinmetz mit.

Die Aktion war bereits die zweite innerhalb weniger Tage zur Sicherung einiger historischer, lange verschollen geglaubter Grabplatten aus dem Umfeld des Solzer Gotteshauses. Die erste Aktion, als fünf solcher steinernen Zeitzeugen aus dem Keller eines Hauses befördert wurden, ging gut aus – wir berichteten. Das freute nicht nur die Bauhof-Mitarbeiter, die dabei kräftig anpacken mussten, sondern auch den Solzer Wolf-Dieter von Verschuer. Der will, sobald alle Grabsteine gesichert sind, die Geschichte hinter den Platten beleuchten und diese später der Öffentlichkeit bekannt machen.

Auch dieser steinerne Zeitzeuge soll noch von dem Trott-Gelände in Solz geborgen und dann restauriert werden. © Thomas Klemm

„Zunächst werden sie alle zu Steinmetz Manfred Balduf nach Bebra gebracht. Der poliert sie auf und macht die Inschriften wieder besser sichtbar. Im Frühjahr kommenden Jahres, so der Plan, sollen die Grabplatten einen würdigen Platz an der Aussegnungshalle auf unserem Friedhofsgelände finden“, erklärt von Verschuer. Verdient haben die Grabsteine dieses öffentliche Interesse allemal. Einige von ihnen sollen aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618 bis 1648) stammen. Mittels eines QR-Codes soll später die jeweilige Geschichte hinter dem Grabstein erfahrbar gemacht werden, so der Hobby-Historiker.

HNA-Bericht bringt Hobby-Historiker auf die Spur der Steinplatten

Auf die Spur der Steinplatten kamen die Solzer durch eine kleine Geschichte, die vor zwei Jahren in der HNA stand. Unter der Rubrik „Vor 40 Jahren“ wurde berichtet, dass mehrere Grabplatten bei der Bundesgartenschau 1981 in Kassel einen Platz finden sollten. Präsentiert wurden sie dann in dem vom Landschaftsarchitekten Hans-Joachim Schwarzenbarth konzipierten Schauobjekt Ländliche Friedhöfe. „Typische nordhessische Grabdenkmäler lagerten am Rande des Bergfriedhofs in Solz. Nun sollen fünf der 200 bis 300 Jahre alten Steine nach Kassel, um dort auf der Bundesgartenschau ausgestellt zu werden. Als Gegenleistung hatte die Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal zugesagt, einen Plan für eine würdige Aufstellung der Steine in Solz auszuarbeiten“, wurde damals vermeldet.

Fünfeinhalb Millionen Besucher erlebten die Bundesgartenschau 1981 in Kassel. Zahlreiche Gäste werden auch die Solzer Grabplatten besichtigt haben. Aber als die Schau zu Ende ging, wurden die Steine in Solz nicht aufgestellt, sondern verschwanden lange Zeit in dem Keller eines Wohnhauses beziehungsweise hinter Büschen an der Burgmauer. Aus diesem „Dornröschen-Schlaf“ wurden sie nun erlöst, nachdem einige Solzer nach dem HNA-Artikel auf die Steine aufmerksam geworden waren. Die „würdige Aufstellung“ soll nun, 43 Jahren nach der Kasseler Bundesgartenschau zwar spät, aber nicht zu spät, erfolgen. (Thomas Klemm)