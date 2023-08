Spielplatz-Test in Bebra: Rutschen und klettern ohne Ende

Von: Fabian Diekmann

Teilen

Spaß über Generationen: Monika Schilling kam bereits mit ihren Kindern und Enkeln auf den Spielplatz an der Grimmelsbergstraße. Nun ist sie oft mit ihren Urenkeln (von links) Levi (6), Ella (7) und Noah (9) dort. © Fabian Diekmann

Die Sonne scheint mal wieder: Ab auf den Spielplatz! Nur welcher ist auch sauber, sicher und spaßig? Wir bewerten viele Anlagen im Kreis und verraten, wo die Tops und Flops zu finden sind. Heute: Der Spielplatz in der Grimmelsbergstraße in Bebra

Bebra – Das erste, was auf dem Spielplatz an der Bebraer Grimmelsbergstraße ins Auge fällt, ist der Rutschenturm, der an den Wasserturm erinnern soll. Zwei große Röhrenrutschen hat er – zwei weitere gibt es am großen Klettergerüst-Komplex. Viel Platz zum Rutschen also. Mit einer Seilbahn, mehreren Klettermöglichkeiten, einem Wasserspielplatz sowie einem Basketball- und Fußballplatz ist für Kinder jedes Alters etwas dabei.

Monika Schilling besuchte den Spielplatz bereits mit ihren Kindern und Enkeln, als sie noch Anwohnerin war. Nun kommt sie mit ihren drei Urenkeln, wann immer diese zu Besuch bei ihr sind. „Der Spielplatz ist sehr beliebt bei den Dreien“, sagt die 71-Jährige. „Ich und einige Anwohner kümmern uns schon seit vielen Jahren darum, dass hier im Frühling und Herbst einmal alles grundgereinigt wird und niemand randaliert. Deswegen sieht man besonders nachmittags viele Familien mit Kindern auf dem Spielplatz.“

Sauberkeit

Auf den ersten Blick macht der Spielplatz einen sehr sauberen Eindruck. Hier und da fällt etwas Müll auf, etwa ein Taschentuch oder ein Bonbon-Papier, aber nur, wenn man danach sucht. An den neueren Spielgeräten wie dem Wasserturm oder dem Seilgarten sind keine Schmierereien zu erkennen, aber an der Seilbahn sowie den Picknicktischen findet man das ein oder andere Graffiti.

Sicherheit

Das gesamte Gelände ist eingezäunt. Außerdem liegt der Spielplatz am Rand eines Wohngebietes, sodass nur in unregelmäßigen Abständen Autos vorbeifahren. An vielen Geräten gibt es Sand oder Rindenmulch, um spielenden Kindern ein Polster zu geben, jedoch nicht überall. Die steilste Rutsche aus dem Wasserturm zum Beispiel mündet in ein kleines Feld aus Erde und Steinen. Das könnte wehtun. Ein Bereich, in dem Ambrosia wächst, ist nur dürftig abgesperrt. An diesen Stellen könnte noch nachgebessert werden, da Ambrosia bei einigen Menschen allergische Reaktionen auslösen kann.

Das große Klettergerüst hat viel zu bieten, unter anderem zwei Schaukeln und zwei Rutschen. © Fabian Diekmann

Erreichbarkeit

Die Anreise mit dem Auto ist komfortabel: Direkt vor dem Eingang gibt es eine Vielzahl an Parkplätzen. Die Buslinie 313 hält montags bis freitags stündlich an der nur rund 130 Meter entfernten Haltestelle Im Göttinger Bogen, sodass Familien auch mit dem Bus anreisen können.

Barrierefreiheit

Der Spielplatz ist sehr weitläufig. Einige Geräte wie der Seilgarten (links) wurden erst vor Kurzem angeschafft. © Fabian Diekmann

Der Eingang ist ebenerdig und über den Spielplatz verläuft in zwei Richtungen ein Weg. Dieser ist jedoch etwas in die Jahre gekommen und sowohl uneben als auch an einigen Stellen rissig. Um an alle Spielgeräte zu gelangen. müsste man über das Gras, das an manchen Stellen ebenfalls sehr uneben ist.

Obwohl der Spielplatz größtenteils sauber ist, findet man hier und da Schmierereien, wie auf einem der Picknicktische. In der Mitte gibt es ein Ambrosia-Feld. © Fabian Diekmann

Besonderheiten

Die Wasserturm-Rutsche ist ein absoluter Hingucker mit ihren zwei glänzenden Röhrenrutschen und der Kuppel, die als Aussichtspunkt dient. Außerdem gibt es viele Gelegenheiten zum Klettern, sei es an der Hinterseite des Wasserturms, dem großen Klettergerüst oder dem Seilgarten. Auch an Schaukeln mangelt es dem Spielplatz nicht – es gibt mehrere normale, eine für kleine Kinder und eine Nestschaukel. Und für Familien stehen mehrere überdachte Picknicktische bereit, damit die Kinder beim Spielspaß auch mal eine Pause machen können.

Der Rutschenturm soll an den Bebraer Wasserturm erinnern. © Fabian Diekmann

Fazit

Natürlich sind besonders die neuen Spielgeräte die größten Blickfänge, aber auch die älteren Modelle sind noch nicht aus der Zeit gefallen. Die Sicherheit könnte an einzelnen Geräten jedoch noch verbessert werden. Der Spielplatz lohnt sich für lange und sonnige Nachmittage sowohl für Kinder als auch ihre Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern.

Wir vergeben deshalb 4 von 5 Rutschen.

Von Fabian Diekmann

Die Wege über den Spielplatz sind an einigen Stellen rissig und sehr uneben und könnten ausgebessert werden. © Fabian Diekmann