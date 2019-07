Sanfter Auftakt bei „Mittwochs in Bebra“ mit Nadine Fingerhut und Frank Wesemann

Mit anbrechender Dunkelheit füllte sich am Mittwoch die Kreuzung Bismarckstraße/Nürnberger Straße in der Innenstadt.

Beim Auftakt der Konzertreihe „Mittwochs in Bebra“ mit Nadine Fingerhut und Frank Wesemann trafen Samtstimme auf Sommernacht.

Auf dem Amalienplatz, der gesperrten Straßenkreuzung sowie in und rund um Mosebergs Bar lauschten über den Konzertabend verteilt hunderte Besucher den Sommerballaden des Duos. Das Kontrastprogramm folgt bereits in der kommenden Woche.

Dann steht mit Karin Hehr, Gesicht der Rocker von Take Five, eine echte Powerfrau auf der Bebra-Bühne in der Innenstadt. Beginn am Mittwoch, 31. Juli, ist um 19.30 Uhr. Zum Abschluss der Konzertreihe geht es in den Biergarten des Hessischen Hofs: Kaurna Cronin kommt aus Australien und bringt handgemachten Rock mit. Start am 7. August ist um 19 Uhr.

Der Eintritt bei „Mittwochs in Bebra“ ist frei. Bei schlechtem Wetter spielen Karin Hehr im Mosebergs und Kaurna Cronin im Saal des Hessischen Hofs.