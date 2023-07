Sanierung der Ortsdurchfahrt in Asmushausen offiziell gestartet

Von: Wilfried Apel

Schippten voller Hoffnung: Friedhelm Diegel (von links) und Erich Bätz vom Kreisausschuss, Peter Edler von der Bebraer Baufirma Jacob, Landrat Torsten Warnecke und der im Fachdienst Finanzen des Landkreises für Kreisstraßen zuständige Mitarbeiter Werner Blankenbach, Ortsvorsteher Richard Berge, Dezernatsleiter Ulrich Hansel und der für K-73-Bauüberwachung zuständige Mitarbeiter Jörg Brand von Hessen mobil, Erster Stadtrat Ernst-Olaf Mende und Bürgermeister Stefan Knoche vom Magistrat. © Wilfried Apel

Mit Spatenstich startete die Sanierung der Ortsdurchfahrt durch Asmushausen nun offiziell. Trotz Sperrung und Umleitung sieht der Ortsvorsteher darin auch Chancen für den Verkehr in der Zukunft.

Asmushausen – Wenn die Sanierung der Ortsdurchfahrt der Kreisstraße 73 durch Asmushausen genauso gut gelingt wie die Festhaxe von Karl-Heinz Lückert und Ortsvorsteher Richard Berge, dann wird es eine tolle Straße. Darüber waren sich alle Spatenstecher und die vor Ort anwesende Öffentlichkeit am Montagabend einig.

Nach jahrelangen Planungen und ersten Vorarbeiten war es nun Zeit, dass es jetzt auch offiziell und „richtig“ losgeht. Denn die mitten durchs Dorf führende Asmusstraße, die vor dem Bau der Umgehungsstraße Teil der von der Cornberger Höhe herabführenden Bundesstraße war, befindet sich über weite Strecken in einem sehr schlechten Zustand.

Bauvorhaben dauert bis etwa Ende des Jahres

Darauf wies Landrat Torsten Warnecke hin, der die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Bebra lobte. Schließlich sei es eine gemeinschaftliche Baumaßnahme von Kreis, Stadt, Stadtwerken und städtischem Abwasserbetrieb, für den sowohl der Kreis als auch die Stadt eine gute Million Euro in die Hand nehmen.

„Mit der Baumaßnahme ist viel Hoffnung verbunden, aber ich bin mir sicher, dass Hessen Mobil und die Bebraer Baufirma Jacob mit Peter Edler an der Spitze so gut arbeiten werden, dass die Bürger voraussichtlich noch Ende des Jahres sagen werden: Das habt ihr gut hingekriegt“, so der Landrat.

Ausbau der Straße beinahe kostenneutral

Bürgermeister Stefan Knoche erinnerte an diverse Diskussionen im Rahmen der Dorferneuerung und stellte heraus: „Aus heutiger Sicht hat sich das Warten gelohnt. Nach Abschaffung der Straßenbeiträge ist der Ausbau der Straße für die Anlieger nahezu kostenneutral.“

Demgegenüber werde im anstehenden Bauabschnitt ein 710 Meter langes, runderneuertes Teilstück der Asmusstraße mit neuen Gehwegen und neuen Infrastrukturanschlüssen geschaffen. Ein weiteres, 230 Meter langes Teilstück folge in einem weiteren Bauabschnitt im Jahr 2025.

Bei Bauvorhaben wurde Barrierefreiheit bedacht

Laut Dezernatsleiter Ulrich Hansel von Hessen mobil werde die Straßenbreite von 5,50 Meter reduziert, um einen einseitigen 1,50 Meter breiten Gehweg zu schaffen, und natürlich sei bei der Projektierung der Baumaßnahme auch auf Barrierefreiheit geachtet worden.

Alle Asmushäuser seien bei einer Bürger- Informationsveranstaltung über den Bauablauf informiert worden. Falls es dennoch irgendwelche Probleme geben sollte, stünden Vertreter von Hessen Mobil und der Baufirma jederzeit für ein Gespräch zur Verfügung.

Ortsvorsteher Richard Berge gab Hansel mit auf den Weg, dass es nach Abschluss der Baumaßnahme dabei bleiben solle, dass besonders Schlepper und andere langsamer fahrende Fahrzeuge Asmushausen umfahren dürfen. Seit Beginn der Baumaßnahmen habe sich gezeigt, dass es auch anders als durch den Ort gehe. (Wilfried Apel)