Bebra: Schmiererei an Dampflok Lindlar

Von: Clemens Herwig

Teilen

Besonders die beschmierte Plexiglasscheibe der Dampflok macht den Eisenbahnfreunden Sorgen – der Verein befürchtet, dass das Material beim Säubern Schaden nimmt. © Clemens Herwig

Bebra – Es herrscht „Ärger, Frust und auch ein bisschen Traurigkeit“ bei den Eisenbahnfreunden in Bebra: Der Verein, der an vielen Wochenenden mit seinen Fahrtagen auf der Schmalspurbahn-Strecke am Bebraer Wasserturm vor allem Familien anzieht, ist seit dem Wochenende gleich zweimal Opfer von wüsten Schmierattacken geworden. Auf der Dampflok Lindlar, die vor dem Bebraer Wahrzeichen auf einem eigenen Gleis parkt, weil sie zu breit für die Strecke ist, prangen deutlich das Wort „Sex“ und mehrere Hakenkreuze.

Die Verursacher: unbekannt. Der Verein hat nun Anzeige erstattet.

Bereits am Samstag war bei einer Großübung der Kreisjugendfeuerwehr und des Jugendrotkreuzes am Wasserturm der an ein Toilettenhäuschen gesprühte Schriftzug „Sex“ aufgefallen. Der Verein vermutete einen dummen Streich aus der Nacht zuvor und beseitigte die Schmiererei mit Bremsenreiniger, berichtet Schriftführer Patrick Rehn. Am Dienstagmorgen bemerkte ein Vorstandsmitglied dann die nächste und deutlich großflächigere Schmierattacke, diesmal an der Dampflok. Zudem wurde aus einer Holzbank an den Gleisen eine Sitzleiste herausgebrochen.

„Wir machen uns schon ein bisschen Arbeit dort oben, um ein spannendes Angebot für die Region anbieten zu können – besonders für Kinder“, sagt Patrick Rehn enttäuscht über die unnötige Zerstörung und die Schmierereien, die der Verein nun beseitigen muss. Ob sich das erneut mit etwas Bremsenreiniger erledigen lässt, müsse sich zeigen. Beim Plexiglas ist Rehn skeptisch: Er befürchtet, dass das Material beim Säubern Schaden nehmen könnte. Im schlimmsten Fall müsste die Lok komplett neu gestrichen werden – die Kosten kann der Verein noch nicht abschätzen.

Die Lindlar (Baujahr: 1927) ist kein Dampflok-Modell, sondern eine sogenannte Feldbahn, die für Einsätze auf engem Raum wie in Steinbrüchen ausgelegt sind. Der Verein übernahm sie 1991 als Privat-Denkmal aus Lindlar (Nordrhein-Westfalen). Nach einer Zwischenstation in Weiterode steht sie seit 2005 am Wasserturm.

Eine Idee, wer hinter der Aktion steckt, gibt es im Verein nicht. Das Geschmiere ist scheinbar zusammenhangslos – neben den Hakenkreuzen und dem „Sex“-Schriftzug tauchen auch das Wort „Polska“ und wiederholt die Zahl „178“ auf. Vor allem in der Rap-Szene werden gern Telefon-Vorwahlen und Postleitzahlen als Bekenntnis zur Heimatstadt skandiert – die Bebraer Postleitzahl endet allerdings auf „179“.

Nun soll die Polizei für Aufklärung sorgen. Auch die Kriminalinspektion Staatsschutz wird in diesen Fällen eingeschaltet, weil mit dem Hakenkreuz ein verfassungswidriges Zeichen verwendet worden ist, heißt es vom Polizeipräsidium aus Fulda auf Nachfrage unserer Zeitung. Der dort angesiedelte Staatsschutz ist für alle osthessischen Landkreise zuständig.

„Wir hatten immer mal wieder Probleme mit Vandalismus“, sagt Patrick Rehn. Daher sei der Wasserturm „wie Fort Knox“ verschlossen und auch den Kiosk des Vereins sichert eine massives Metallband. Die vergangenen sieben bis acht Jahre sei es allerdings ruhig gewesen, betont der Schriftführer der Eisenbahnfreunde Bebra: „Mir fallen gerade viele Bezeichnungen für die Vandalen ein, die aber alle nicht zitierfähig sind.“

Von Clemens Herwig