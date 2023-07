Schriftsteller Marcel Beyer: Es gibt keinen Scherenschnitt-Ossi

Von: Thomas Klemm

Der Schriftsteller Marcel Beyer war Hauptredner während der Gedenkfeier in der Stiftung Adam von Trott in Imshausen. Thomas Klemm befragte ihn über die Kluft zwischen Ost und West.

Heringen – In seinen Romanen, Essays und Gedichten beschäftigt sich der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller Marcel Beyer aus Dresden immer wieder mit der deutschen Geschichte. Am Gedenktag zum Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft war der Büchner-Preisträger Hauptredner während der Gedenkfeier in der Stiftung Adam von Trott in Imshausen. Thomas Klemm befragte den Wahl-Sachsen nach seinem Verhältnis zu Dresden, seinen literarischen Ambitionen, dem Ost-West-Verhältnis und zum AfD-Erstarken.



Herr Beyer, Sie zogen 1996 in den Osten der Bundesrepublik. Wie kam es dazu und was sagten Freunde und Familie damals zu diesem Umzug?

Ich bin im Rheinland zur Schule gegangen und habe dann in Köln gelebt. Anfang der 90er-Jahre, noch vor dem Berlin-Boom, war Köln ein Zentrum von Kunst, Medien und Musik und Literatur. Man konnte leicht der Vorstellung erliegen, man lebe im Mittelpunkt der Welt. Mit dem Ende des Kalten Krieges öffneten sich neue Welten in Richtung Osten, da wurde ich neugierig.



Wie ging es dann weiter?

Im Herbst 1995 verbrachte ich drei Monate als Stipendiat auf Schloss Wiepersdorf im südlichen Brandenburg, meine erste längere Zeit „im Osten“, und alles war interessant und aufregend, weil es anders war. Hier habe ich meine Frau kennengelernt, die, aus Zürich kommend, schon 1990/91 nach Dresden gezogen war. Also traf ich kurzerhand den Entschluss, aus der westlichen Ecke in die östliche Ecke Deutschlands zu ziehen – ein Abenteuer. Vielleicht so drei, vier Jahre, und dann sehen wir weiter. Bald sind dreißig Jahre daraus geworden. Meine Eltern kannten „den Osten“ so wenig wie ich, obwohl beide Familienzweige einen ostdeutschen Hintergrund haben, der allerdings weit zurückliegt: Meine Familie väterlicherseits stammte aus dem Eichsfeld, meine Urgroßeltern mütterlicherseits tatsächlich hier aus der Gegend, in der ich heute wohne. Aber das war mir seinerzeit gar nicht klar. Meine Freunde in Köln – ganz ehrlich: Sie hätten Dresden nicht einmal auf der Landkarte gefunden.



Welches Verhältnis haben Sie im Laufe der Jahre zu dieser Stadt entwickelt und welche Erlebnisse waren besonders prägend?

Im Laufe so vieler Jahre verändert sich das Verhältnis natürlich, weil sich auch die Stadt verändert. Als ich ankam, war die historische Altstadt noch ein Trümmerfeld. Dresden war fast übervoll an Geschichte, darunter aber viele historische Details und Hinweise, die man selbst entdecken konnte. Zumal ja die jüngere Vergangenheit, die DDR, erst wenige Jahre zurücklag. Die Stadt wirkte in manchen Bereichen nahezu leer, die Menschen waren fortgezogen, Häuser verfielen, und so konnte man auf Entdeckungstouren durch leer stehende Gebäude eine eingefrorene, stillstehende Zeit besichtigen.



Wie haben Sie die Reste des „sowjetischen“ Dresdens empfunden?

Hier war eine große Garnison der Roten Armee angesiedelt, eine Stadt in der Stadt, zu der auch die Dresdner selbst erst nach dem Abzug der russischen Truppen Zugang hatten. Die Verkantung weit auseinanderliegender historischer Momente hat mich tief beeindruckt: Am Postplatz zum Beispiel stand noch eine Baracke von Ende der 40er-Jahre, und schräg gegenüber wurde mit dem Wiederaufbau des Stadtschlosses begonnen. Heute erscheint die Dresdner Geschichte im Stadtbild weitgehend gezähmt, die meisten Brachgelände, die es Mitte der neunziger Jahre noch gab, sind bebaut, und damit hat die Stadt an Wildheit verloren.



Wie stehen Sie heute zu Ihrer Wahlheimat und wie zu Sachsen?

Über meine Frau hatte ich das Glück, gleich nach meiner Ankunft in der Stadt auch Menschen kennenzulernen, die älter waren als die DDR, die ihre Jugend im Nationalsozialismus verbracht hatten und die also nun einen Blick auf drei Gesellschaftssysteme warfen. Kluge Menschen, aufmerksame Beobachter. Insbesondere eine Freundin, die vor wenigen Jahren mit Mitte 90 verstarb, war für uns eine ungemein wichtige Figur: In ihrem Haus fanden während der DDR junge Künstler zusammen, die in dem Bewusstsein lebten, dass sie ihre Werke nie im eigenen Land würden ausstellen können.



Wie muss man sich dies genau vorstellen?

Freunde aus West-Berlin brachten Bücher mit, die die Runde machten. Man setzte sich in diesem Kreis also mit der internationalen künstlerischen Entwicklung auseinander, während um einen herum die offizielle Kunstauffassung äußerst piefig und trist war. Eine Art Salon, eine geheime Gesellschaft. Die Generation mit diesen Erfahrungen gibt es nicht mehr. Inzwischen bin ich selbst schon so etwas wie ein Zeitzeuge in Sachen der späten Nachwendezeit und des Wandels. 1990 war Sachsen das jüngste Bundesland – heute ist es das älteste, und damit ändert sich natürlich auch der Blick der Menschen hier, den sie auf Dresden werfen.



Wie meinen Sie das?

Man wird selbst zur Historie in einer vor lauter Historie berstenden Stadt. Zugleich beobachte ich, dass seit einigen Jahren ein ganz neues Dresden entsteht, weil die Nachwendekinder die Last der DDR nicht mehr mit sich herumschleppen. Und Dresden wird internationaler, das freut mich ungeheuer. Als ich nach Sachsen zog, sahen hier so gut wie alle Menschen wie Sachsen aus, auch wenn ich weiß, dass unter ihnen zahlreiche Menschen mit einem russischen Lebenshintergrund waren. Gelegentlich hörte man Russisch auf der Straße oder in der Straßenbahn, und Vietnamesisch natürlich. Heute sprechen hier auf unserer Straße jüngere Menschen im Vorbeigehen selbstverständlich auch Spanisch und Englisch und Portugiesisch - Kinder von Eltern, die aus ehemaligen europäischen Kolonien eingewandert sind. Man hört Polnisch, Ukrainisch. Zuletzt habe ich in unserer Stammkneipe eine Gruppe junger Männer gefragt, in welcher Sprache sie sich unterhielten: Albanisch. Herrlich!



Dirk Oschmann, Germanistikprofessor in Leipzig, hat ein Buch über die Ost-Identität verfasst und titelte, dass der Osten eine westdeutsche Erfindung sei. Stimmen Sie Oschmann zu, dass die Ostdeutschen immer noch zu kurz kommen?

Versuche, eine Kollektiv-Identität für „den Osten“ zu entwerfen, halte ich nicht für sonderlich interessant, insofern reizt es mich auch nicht, sie zu lesen. Was mich außerdem mit der Zeit wahnsinnig macht, ist diese ständige Fixierung auf den Westen - wie in der DDR, wo es Jahr für Jahr hieß: „Wieder eine Milliarde Tonnen Stahl mehr produziert als der Klassenfeind.“ Dafür bin ich doch nicht nach Dresden gezogen. Und wie ein vom Osten erfundener Westen mich erfindet, schert mich einen kalten Hund, „warm zugedeckt“, wie man hier sagt. Wir müssen hier in die Zukunft schauen. Die Menschen, die ich kennengelernt habe, sind so unterschiedlich und blicken auf so verschiedene Weise auf die Welt, wie man es eben überall tut.



Gibt es eine bestimmte Ost-Identität?

Auch innerhalb der DDR gab es große Unterschiede. Fragen sie mal eine Rostockerin, ob sie sich von Sachsen erklären lassen möchte, wie ihre „ostdeutsche“ Jugend gewesen sei. Seltsamerweise scheinen solche Entwürfe einer gesamt-ostdeutschen Identität stets aus Sachsen zu kommen, als stammten alle Ossis aus dem tiefen Süden der DDR – und das war, wie ich mir habe erzählen lassen, auch vor 1989 nicht anders. Solche Erzählungen, die von der Mangelwirtschaft zur Mangelbeachtung führen, dieses Erzählen des eigenen Lebens in Passivkonstruktionen lässt per se den Blickwinkel jener Ostdeutschen aus, die von hier weggegangen sind. Für das Weggehen werden gern wirtschaftliche Gründe angeführt, und die gibt es. Wenn ich aber – sei es in Stuttgart, sei es in Melbourne – auf Ostdeutsche treffe, die ihrer Herkunftsgegend den Rücken gekehrt haben, höre ich immer wieder auch, dass sie eine bestimmte geistige Enge einfach nicht mehr ertragen haben.



Wie sehen das die Menschen in ihrem Freundeskreis?

In meinem Freundes- und Bekanntenkreis, der ganz unterschiedliche soziale Milieus umfasst, gibt es keinen Scherenschnitt-Ossis, und niemand käme auf den Gedanken, sich selbst als passives Wesen zu betrachten, das seit 1990 in der Welt herumgeschubst wird. Im Gegenteil, jeder gestaltet die Welt mit. Da spüre ich auch das starke Arbeitsethos, das im Protestantismus verbreitet ist: Nicht herumjammern – Lösungen finden. Die eigene Firma leiten, Schichtarbeit, den Tischtennisverein am Laufen halten, Theaterspielen, ein guter Koch oder Kellner oder Busfahrer sein. Da bekommt man immer wieder tolle Geschichten zu hören, die keinem Klischee entsprechen. Arbeit ist nicht lästige Pflicht, sie ist Teil der Identität. Und mir als freiem Schriftsteller gefällt das Arbeitsethos sehr, denn auch ich muss mich ja jeden Tag selbst zur Arbeitsdisziplin ermuntern.



Landläufig wir kolportiert, dass sich „der Osten“ und „der Westen“ nach der Euphorie der Wendezeit wieder fremd geworden sind. Was sagen Sie als scharfer Beobachter der deutsch-deutschen Geschichte dazu. Kann man das Ihrer Meinung nach überhaupt so verallgemeinern?

Vielleicht betrifft dies in erster Linie eine bestimmte Generation? Menschen meines Alters vielleicht, die Anfang, Mitte der 90er-Jahre mit 30 in Positionen aufgerückt sind, in denen sie Entscheidungsträger waren, und die nun nach und nach aus dem Arbeitsleben gehen, stehen an einem Wendepunkt im Leben. Da reagiert der eine frustriert, der andere beginnt, nur noch aus der Jugend zu erzählen - und die liegt dann eben entweder in der DDR oder in der BRD, und damit in einer Zeit vor der Wiedervereinigung, als es nur spärlichen Kontakt gab. Wer in den 80er-Jahren geboren wurde, hat einen Teil seiner Sozialisation bereits im vereinigten Deutschland erfahren, und je weiter man in der Zeit rückt, desto weniger spielt ein unmittelbarer DDR-Hintergrund noch eine Rolle. Diese Menschen sehen manche Dinge auch einfach nüchterner: Wiederaufgebaute Kirchen und Schlösser gibt es in der ganzen Welt, und das ist auch schön und gut, aber, daran muss man ja vielleicht nicht seine Identität festmachen. Gleichwohl gilt für den ostdeutschen Raum jenseits der großen Städte, und das ist allen nun auch schon seit Jahrzehnten klar: Es braucht dringend, dringend Zuwanderung. Man muss jüngere Menschen von überall her anlocken, die hier Familie gründen und das Gemeinschaftsleben mitgestalten. Sonst verwandelt sich hier im Laufe der nächsten zwanzig Jahre alles - vielleicht nicht mehr in ein DDR-Museum, aber in ein Nachwende-Museum!



Dresden ist eine Hochburg von Pegida. Zudem gewinnt die AfD an Wählerzulauf. Welche Erklärung haben Sie für diese Entwicklung?

Die DDR war trotz der großen Reden von der internationalen Solidarität ein deutsches Kleinbürger-Paradies. Man blieb lieber unter sich. 1989/90 setzten sich diejenigen durch, die mehr von der Welt sehen wollten. Die Grenzen wurden geöffnet, dann verschwanden sie. Zum Glück – sonst wäre jemand wie ich ja niemals hergezogen. Was eben nicht funktioniert: Alle dürfen raus - aber keiner darf rein, keine Wessis und keine „Ausländer“. Die Wessis muss man „erdulden“, daran lässt sich nichts ändern, aber was Menschen angeht, die erkennbar keinen reinrassig ostdeutschen Stammbaum seit 100 Jahren haben, weiß man sehr gut, wie man ihnen das Leben schwermacht. Die Konsequenz wird sein, dass es speziell im ländlichen Raum bald keine Ärzte mehr gibt, niemanden im Dienstleistungsbereich, in der Gastronomie etwa, und die heute 70 Jahre alten Ureinwohner werden sich in 20 Jahren die Windeln gegenseitig wechseln müssen. Jeder vernünftige Mensch weiß doch: Eure Vorstellungen von der Zukunft sind widersprüchlicher Irrsinn, so schaufelt man sich doch das eigene Grab. Die AfD sagt dagegen: Ihr seid die hellsten Kerzen auf der Torte, und so schlecht, wie immer behauptet wird, liegt es sich im Grab auch gar nicht. Da macht man dann eben – diesen Kalauer erlaube ich mir jetzt einmal – gerne sein Kreuz. (Das Interview führte Thomas Klemm)

Zur Person Marcel Beyer Marcel Beyer wurde 1965 geboren und wuchs in Neuss auf. Von 1987 bis 1991 studierte er Anglistik, Germanistik und Allgemeine Literaturwissenschaft an der Universität Siegen. 1992 erlange er seinen Magister mit einer Arbeit über Friederike Mayröcker. Während seines Studiums lebte er in Köln und besuchte als Gasthörer die Universität. Neben diversen Auszeichnungen bekam Marcel Beyer 1991 der Ingeborg-Bachmann-Preis verliehen, 2016 wurde er mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet. Er verfasst Lyrik, Libretti, Essays und Romane. Seit 1996 lebt er in Dresden. Seine Frau Jacqueline Merz ist Schweizerin und bildende Künstlerin. Das Archivfoto zeigt ihn bei einer Lesung in Berlin.