Selbsthilfegruppe auch in Rotenburg geplant

Die Selbsthilfegruppe Seelenanker Bebra wird seit 2016 von Christian Lübeck geleitet. Er ist der Meinung: Durch Gespräche kann viel verändert werden. © Johanna Leinweber

Bereits seit fast sieben Jahren ist Christian Lübeck aus Cornberg Leiter der Selbsthilfegruppe Seelenanker Bebra. Nun soll das bereits in Breitenbach und Bebra stattfindende Angebot durch eine neue Gruppe in Rotenburg erweitert werden.

Bebra – „Der ausschlaggebende Grund für eine Erweiterung ist die Auflösung der Bad Hersfelder Selbsthilfegruppe Horizont“, sagt der 41-Jährige. Im Allgemeinen würden viele Menschen, die über ihre Probleme sprechen möchten, eher ungern in eine bereits bestehende Gruppe eintreten, sagt Lübeck. Da es jedoch weiterhin Bedarf gebe und auch durch die Folgen der Pandemie neue Fälle hinzugekommen sind, möchte er das Angebot erweitern.

„Ich nehme auch nicht mehr jeden in die Gruppe auf“, erzählt Lübeck. Vorrang hätten diejenigen, die bereits seit einiger Zeit mit seelischen Problemen zu kämpfen haben.

Lübeck, der bereits seit vielen Jahren selbst an Depressionen und einer Angst- und Panikstörung leidet, bezeichnet sich selbst als Therapieerfahrener: „Ich bin kein Therapeut. Ich weiß aber, dass durch Gespräche viel geklärt werden kann“, sagt er und fährt fort: „Ich bin der Meinung, dass die Wurzel des Problems nicht durch Tabletten angepackt werden kann.“

Vertrauensvolle Atmosphäre

Die Gruppentreffen dauern etwa anderthalb Stunden und beginnen mit einem Blitzlicht – die Teilnehmer erzählen dabei in kurzen Sätzen, wie es ihnen geht. Die anschließenden Themen variieren je nach Bedarf der Teilnehmenden. Besonders großen Wert legt Lübeck auf die Schweigepflicht, durch die erst ein Raum entstehen könne, in dem man bereit ist, sich zu öffnen.

Die Treffen finden jeweils am Abend in 14-tägigen Abständen montags, dienstags und donnerstags in Breitenbach und mittwochs in Bebra statt.

Um ab Mai auch eine Gruppe in Rotenburg gründen zu können – voraussichtlich mittwochs von 19.30 bis 21 Uhr – seien mindestens acht Anmeldungen notwendig. Außerdem bittet er darum, im Vorhinein mit Interessierten ein kurzes Vorgespräch zu führen, um so einschätzen zu können, ob die Gruppe eine passende Wahl darstellt. (Johanna Leinweber)

Kontakt unter der Telefonnummer: 0160/93 88 34 54