Sie vereint das Beste aus zwei Welten: Sefau N’Toman setzt sich aus Weiterode für Togo ein

Nach zwölf Jahren Flüchtlingsheim über Binsförth und Togo schließlich nach Weiterode: Sefaus Lebensweg ist geprägt von verschiedenen Kulturen. Unser Foto entstand bei einem Café-Besuch in Bebra. © Carolin Eberth

In einer Welt, die von Vielfalt und kultureller Bereicherung geprägt ist, erzählt die Lebensgeschichte von Sefau N’Toman aus Weiterode von Integration und Glaube.

Weiterode – Ursprünglich aus dem westafrikanischen Togo stammend, hat Sefau nicht nur den kulturellen Wandel gemeistert, sondern lebt auch ihren muslimischen Glauben in Deutschland auf eine inspirierende Weise. Sefaus Geschichte ist geprägt von ihrer Offenheit für Neues. Als ihre Mutter 1994 als Flüchtling nach Deutschland kam, war die Herausforderung der kulturellen Anpassung riesig. Doch weder ihre Mutter noch Sefau, die 1995 in Deutschland zur Welt kam, ließen sich entmutigen und begannen, die deutsche Sprache zu erlernen und sich mit der neuen Lebensweise vertraut zu machen.

Nach zwölf Jahren Flüchtlingsheim, im Jahr 2006, zog die Familie aus der Unterkunft in Birkenbringhausen im Landkreis Waldeck-Frankenberg in das kleine Dorf Binsförth in Morschen, wo Sefau den Großteil ihrer Kindheit und Jugend verbracht hat.

„Ich habe mir als Ziel gesetzt, das Beste aus beiden Welten, dem modernen Deutschland, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, und dem kulturreichen, muslimisch geprägten Togo, welches ich durch meine Mutter kennenlernen und erleben durfte, zu vereinen“, sagt die heute 28-Jährige.

Dabei sei ihr Weg nicht immer einfach gewesen: „In meiner Kindheit waren wir immer die einzige afrikanische Familie in der Region. Ich habe mich dadurch in meinem Leben und in unserer kleinen idyllischen Gemeinde Morschen sehr oft fehl am Platz gefühlt, wie eine Außenseiterin. Meine innerliche Hin- und Hergerissenheit hat mich vor allem in meiner Jugend nach außen hin zu einer kleinen Rebellin werden lassen, während ich im Innern sehr an meinem Erscheinungsbild und meinem Äußeren gezweifelt und zum Teil sogar darunter gelitten habe.“

Der muslimische Glaube spielte auf ihrem Lebensweg eine zentrale Rolle. Sie fand in der muslimischen Gemeinschaft eine Quelle der Unterstützung und des Zusammenhalts. Die Möglichkeit, ihren Glauben offen in Deutschland zu leben, half ihr, eine Balance zwischen ihrer Herkunft und ihrer neuen Heimat zu finden. Deshalb setzt sie sich auch für ein besseres Verständnis und eine Annäherung der verschiedenen Glaubensrichtungen ein.

„Ich bin stolz auf meine Herkunft aus Togo, aber auch auf meine Heimat hier in Deutschland. Mein Glaube verbindet mich mit Menschen unterschiedlicher Hintergründe und schafft eine Brücke zwischen Kulturen“, sagt Sefau.

Sie hat ein Herz für ihre Heimat: Dieses Bild entstand bei einem Besuch im westafrikanischen Togo in Afrika. © Privat

Bei der Integration geholfen habe ihr jedoch nicht nur der Glaube: „An meinem ersten Tag in Binsförth traf ich auf meine noch heute beste Freundin, eine alteingesessene Binsförtherin. Wir waren sofort auf einer Wellenlänge, obwohl wir gleichzeitig so unterschiedlich wie Tag und Nacht waren. Vor allem äußerlich. Trotzdem haben wir uns auf Anhieb super verstanden und wir teilten vor allem unsere Vorlieben für das Erkunden von neuen Orten, Pferden und Kunst“, erzählt Sefau.

Nachdem sie ihre Ausbildung als Hotelfachfrau im Rotenburger Posthotel absolvierte, fasste sie schließlich neuen Mut und arbeitete im Hotelgewerbe an verschiedenen Orten in Deutschland und Europa. Auch führte ihr Weg mehrmals in ihr Heimatland Togo, um ihre Oma und weitere Verwandte zu besuchen. „Dabei wurde mir nochmals vor Augen geführt, wie dankbar ich dafür sein darf, in Deutschland geboren und aufgewachsen zu sein. Obwohl ich mir als Kind oft Gegenteiliges gewünscht hatte, um nicht immer der bunte Hund in der Masse zu sein.“

Und weil sie damit gesegnet wurde, habe sie sich selbst versprochen, dass sie sich für die Mütter und Kinder aus Togo starkmachen möchte. Und das tut sie nun auch: Ein Teil der Einnahmen, den sie als Gründerin eines Startups verdient, das personalisierte Wandbilder für das muslimische Kinderzimmer entwerfen lässt, fließt nach Afrika.

„Ich kenne schließlich beide Seiten der Medaille, und das Leben in Togo ist vor allem für die Kinder bis heute noch teilweise sehr erschreckend im Gegensatz zu Deutschland und dem Rest der Welt. Deswegen habe ich mir das Gleichgewicht zum Ziel gemacht“, sagt Sefau, die mittlerweile selbst Mutter eines dreijährigen Sohnes und verheiratet ist.

