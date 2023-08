Rückblick auf 25 Jahre Ellis Saal – Stars begeistert von Wohlfühl-Atmosphäre in Weiterode

Von: Susanne Kanngieser

Teilen

Mitglieder der Lachmöwen (von links) Hanne Gerlach, Bernd Gerlach und Dirk Brill (Helfer Backstage), Eva König, Gabi Hanl, Doris Schneider, Hildegard Thon, Margarethe König, Gabi Reinhardt, Uta Brill und Barbara Knakowski treffen sich regelmäßig in Ellis Saal, um zu proben, und sie treten auch mit ihrem Programm hier auf. © Ellis Saal

Ursprünglich wurde der Verein Ellis Saal gegründet, um den Dorfsaal zu retten. Heute ist er ein gesellschaftlicher Anziehungspunkt in der Region.

Weiterode – Stars wie Dieter Hildebrandt, Wolfgang Stumph, Sissi Perlinger, Bernhard Hoëcker, Karl Dall oder Hannes Wader gaben sich in Ellis Saal in Weiterode die Klinke in die Hand. Namhafte Kabarett-Ensembles wie die Herkuleskeule oder die Distel legten in den vergangenen 25 Jahren immer wieder den Finger in die Wunde und lösten gesellschaftliche und politische Probleme auf satirische Weise.

Es wurde gezaubert, gestaunt, gelacht und getanzt. Und schöne Momente miteinander geteilt. Keine Frage: Ellis Saal ist eine Erfolgsgeschichte und hat sich innerhalb eines Vierteljahrhunderts zu einer einzigartigen Marke entwickelt.

Stars und regionale Gruppen auf der Bühne

Nicht nur die großen Stars zelebrierten ihren Auftritt. Zu den bislang über 360 Veranstaltungen gehörten auch Darbietungen lokaler Kulturschaffenden wie die Gilfershäuser A-Capella-Gruppe Total Vocal, verschiedene Ensembles unter der Leitung von Igor Karassik oder die „Eigengewächse“ von Ellis Saal, darunter die „Lachmöwen“ oder die Mundart-Gruppe.

Sie gehören auf Augenhöhe mit ins Programm des Kulturvereins. „Der Mix aus Comedy, Kabarett und Konzert hat sich ebenso bewährt wie die Mischung von regionalen Gruppen und bekannten Größen“, sagt Klaus Wittich, seit 2007 Vorsitzender des mittlerweile 384 Mitglieder starken Kulturvereins.

Vereinsgründung, um alten Dorfsaal zu retten

Neunzehn Männer und Frauen gründeten 1998 den Verein, um den alten Dorfsaal aus dem Jahr 1927 vor dem Verfall zu retten und zum kulturellen Mittelpunkt zu gestalten. Tatkräftige Unterstützung leistete die Stadt Bebra, finanziell gab es auch Hilfe von der Europäischen Union (EU).

Mit Fettenbrot und Lachsschnitten, der Magdeburger Zwickmühle und dem Vokalensemble „Ganz schön feist“ (heute sind es „Die Feisten“) begann diese Erfolgsgeschichte, damals noch im alten Saal und in einem Veranstaltungszelt.

Heute ist Ellis Saal ein kultureller wie gesellschaftlicher Anziehungspunkt für die Region. Stammgäste kommen auch aus weiterer Entfernung, zum Beispiel aus Bad Salzschlirf.

Bekannte Künstler sind mittlerweile Mitglieder

„Die Künstler sind gerne bei uns, halten den Kontakt aufrecht und sind uns freundschaftlich verbunden“, erzählt Wittich. Karin Berkenkopf alias Frieda Braun und Markus Maria Profitlich sind mittlerweile sogar Vereinsmitglieder. Und natürlich schaffen die Ehrenamtlichen von Ellis Saal eine satte Wohlfühlatmosphäre für die Bühnenstars.

Kulinarisch werden sie optimal verwöhnt, individuelle Wünsche stets erfüllt, und irgendwann sind alle mit dem Ahle Worscht-Virus infiziert. Als Absacker gibt’s bei Bedarf das ein oder andere Schnäpschen.

Gäste sind begeistert von Ahler Worscht

So viel Service erleben die Stars wahrlich nicht überall. „Besser geht’s nicht, Weiterode“, schrieb zum Beispiel Comedian Ingo Appelt ins Gästebuch von Ellis Saal. Und Bill Mockridge und Margie Kinsky waren begeistert von der Ahlen Worscht und der großartigen Gabe, die Gäste zu bewirten. „Hurra, wir lieben Euch“, schwärmten die beiden TV-Stars.

„Mehr als vierzig ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind zur Stelle, wenn sie gebraucht werden“, freut sich der Vorsitzende. Das war auch während der Biergarten-Saison, die in der vergangenen Woche zu Ende gegangen ist, der Fall.

Weiteröder kommen gerne und in großer Zahl zu dem beliebten Mittwoch-Treff im Sommer. Neunmal fand er in diesem Jahr statt, einmal musste er wetterbedingt ausfallen.

Pandemie durch Unterstützung gut überstanden

Die Corona-Pandemie hat Ellis Saal mit „vorsichtigem Herantasten“ gut überstanden. Man sei stets darauf bedacht gewesen, den Besuchern ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln. „Wir wurden in dieser schweren Zeit und vielen Ausfällen von zahlreichen Seiten finanziell unterstützt“, dankte der Vorsitzende mit Blick auf das Geld vom Bund, dem Landkreis, der Stadt Bebra, Banken und Sparkassen sowie zahlreichen privaten Spendern.

Glück im Unglück habe man gehabt, als die 200 Jahre alte Linde bei einem Sturm im vergangenen Jahr umkippte. Personen seien nicht verletzt worden und Helfer sofort zur Stelle gewesen. Die Biergarten-Saison wurde zwei Tage später fortgesetzt. Und ein neues kleines Bäumchen ist dank vieler Spenden bereits gepflanzt worden. (Susanne Kanngieser)