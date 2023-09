Startschuss für die Kita Kompass: Stadt Bebra hat katholischen Kindergarten übernommen

Von: Clemens Herwig

Neuer Name, neuer Träger: Die Stadt Bebra hat den katholischen Kindergarten St. Marien an der Lindenallee übernommen. Beim Willkommensfest begrüßten die Kinder der Kita-Kompass mit zwei Tanzeinlagen ihre Gäste. © Clemens Herwig

Das neue Schild prangt gut sichtbar am Eingang an der Lindenallee in der Bebraer Innenstadt: Was bis August noch die katholische Kindertagesstätte St. Marien gewesen ist, heißt nun Kita Kompass.

Bebra - Damit ist der Trägerwechsel gut sichtbar vollzogen: Im August hatte die Stadt den Betrieb von der katholischen Kirche übernommen, die sich schon länger als Träger zurückziehen wollte (wir berichteten). Nun wurde in der Kita mit der wohl prominentesten Lage in der Bebraer Innenstadt Sommerfest gefeiert – das gleichzeitig auch eine Einweihung unter neuem Namen ist.

Die Idee vom Kompass ist im Kita-Team entwickelt worden und soll zum einen die Vielfalt in der Einrichtung unterstreichen, erklärt Leiterin Eva Pippert. „Die Kinder kommen aus allen Himmelsrichtungen zu uns. Aber auch die Gedanken, Sicherheit und Orientierung zu geben und dabei zu helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben, stecken dahinter.“ Die Leiterin kann mit dem ihr vertrauten 16-köpfigen Team weiterarbeiten: Das komplette Personal wurde von der Stadt Bebra übernommen.

Glücklich mit Glitzertattoo: Erzieherin Selina Zygos zaubert Kita-Kind Elona nicht nur etwas Schmuckes auf den Arm, sondern auch ein Lächeln ins Gesicht. © Clemens Herwig

„Wir setzen alles daran, die gewohnte Qualität der Betreuung, des Spielens und des Lernens sicherzustellen“, versicherte Bürgermeister Stefan Knoche in seiner Ansprache. Zudem lobte der Rathauschef den Einsatz aller Beteiligten und die Zusammenarbeit mit der Kirche: Der Wechsel der Trägerschaft sei auch für die Stadt nicht alltäglich gewesen.

Die Kita in der Stadtmitte solle nun auch weiterentwickelt werden, so Knoche. Angepasst an die weiteren Betreuungseinrichtungen der Stadt wird es im Kompass demnächst nur noch zwei statt drei Wochen Sommerferien geben. Zudem hat die katholische Kita anders als die städtischen Einrichtungen noch feste Betreuungsblöcke, das Angebot soll flexibler werden. Kleinere Reparaturen auf dem Gelände habe es ebenfalls bereits gegeben.

