Stefan Pruschwitz wird neuer SEB-Chef in Bebra

Stefan Pruschwitz wird neuer Geschäftsführer der Stadtentwicklung Bebra (SEB).

Der Aufsichtsrat entschied sich Ende Dezember nach einer überregionalen Ausschreibung für den 51-jährigen Stadtmarketing-Fachmann aus Bad Hersfeld, teilte die SEB am Montag mit. Pruschwitz wird seinen neuen Job am 1. April antreten.

Der gebürtige Franke folgt auf Stefan Knoche, der im Oktober zum Bürgermeister der Eisenbahnerstadt gewählt worden ist.

Stefan Pruschwitz hat bislang bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Borken (Schwalm-Eder-Kreis) gearbeitet. Von 2014 bis 2016 war er kaufmännischer Leiter der Bad Hersfelder Festspiele. Außerdem arbeitete er in Bamberg, Worms, Lüneburg und Ansbach.

"Erfreulicherweise zeichnet sich Stefan Pruschwitz nicht nur als engagierte Persönlichkeit mit bestem privaten und beruflichen Verbindungen in die Region aus, sondern bringt auch durch ein einschlägiges Studium sowie viele Jahre Berufserfahrung im Stadtmarketing das erforderliche Know-How mit, so dass der eingeschlagene Weg, mit frischen Ideen weitergeführt werden kann", heißt es in der SEB-Mitteilung.