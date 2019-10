Steinbruch-Pläne: Auch Gilfershäuser haben Bedenken

Wie stehen die Gilfershäuser Bürger zur möglichen Erweiterung des Kalksteinbruchs? Das wollte der Ortsbeirat bei einer Informationsveranstaltung am Mittwoch wissen.

Am Ende des Abends war für Ortsvorsteher Norman Nieborowsky klar: Auch im Bebraer Stadtteil gibt es große Bedenken. Deutlich Position bezog Bürgermeister Uwe Hassl: Er warb für die Bürgerinitiative gegen das Projekt.

Die Ausgangslage

Der Ortsbeirat hatte Flyer in sämtliche Gilfershäuser Briefkästen geworfen, rund 50 Besucher waren der Einladung gefolgt. Unsere Zeitung hatte zuvor über den Widerstand aus den ebenfalls betroffenen Ortsteilen Braunhausen und Imshausen berichtet.

Einen Beschluss gibt es in Gilfershausen bisher nicht. Der Ortsbeirat sei gespalten, gab Nieborowsky offen zu. Es gebe es für den Steinbruch lediglich eine Vorplanung, dennoch seien die Fronten bereits verhärtet, kritisierte er. „Anders als die Bürgerinitiative haben wir mit Beisheim Kontakt aufgenommen“, so der Ortsvorsteher. Von der Initiative hat er aus der Zeitung erfahren, obwohl das betroffene Gebiet „zu 100 Prozent in der Gemarkung Gilfershausen liegt“. Der Ortsbeirat besuchte den Sterkelshäuser Steinbruch und ließ sich versichern, dass bei Gilfershausen nicht gesprengt wird. Eine Einladung zum Infoabend habe Beisheim abgelehnt: Dafür sei es zu früh, die Unterlagen noch nicht konkret genug. Von der Größe der möglichen Erweiterung waren aber auch die Gilfershäuser überrascht.

Die Bedenken

Besonders der zu erwartende Verkehr bereitet den Gilfershäusern Sorgen. „Nach meinem Stand fahren im Schnitt bis zu 40 Lkw in beide Richtungen pro Tag“, sagte der Ortsvorsteher. Also täglich 80 An- und Abfahrten, so die schnelle Rechnung in den Besucherreihen, die schwere Laster im Minutentakt und Abnutzung der Straßen befürchten. „Wir haben auch noch Kinder und keine Fußgängerampel“, sagte eine Teilnehmerin. Die Befürchtung im Publikum: Irgendwann habe Beisheim so viel investiert, dass der Steinbruch unabwendbar sei – und Einwände zu spät kämen.

Die Hassl-Rede

Gut 25 Minuten lang warb Uwe Hassl für Gegenwind aus den Ortsteilen. Er habe im Zuge der Debatten um die Straßenbeiträge gelernt, dass „Bürgerinitiativen eine Macht sind“, sagte der Bürgermeister. Es gehe um einen industriellen Abbau, der beträchtliche Auswirkungen auf Bebra und die Ortschaften haben könne. Am Steinbruch verlaufen öffentliche Wege, die der Stadt gehören und entwidmet und verkauft werden müssten: „Das zu verhindern wäre der Auftrag an die Politik.“

Auf den Einwand, die ersten Pläne lägen auch den Parlamentariern vor, erwiderte der Rathauschef: „Es wird versucht, dass zu deckeln.“ Zwischen den Stühlen sei aber zu hören, dass das Projekt nicht weiterverfolgt werde, wenn der Aufschrei in der Bevölkerung laut genug sei. Er würde auch auf die von Beisheim in Aussicht gestellten 20 Arbeitsplätze verzichten, „bevor Lkw durch die Orte und das Herz der Stadt rollen“.

Die nächsten Schritte

Auch Gilfershausen lehnt eine Erweiterung des Steinbruchs ab – so der Eindruck von Ortsvorsteher Norman Nieborowsky nach dem Infoabend. Ende November will der Ortsbeirat einen Beschluss fassen. Bis dahin soll, etwa beim Tag der Heimatpflege, eine Liste ausgelegt werden, bei der sich die Bürger für oder gegen das Projekt aussprechen können.

RP: Noch keine Anträge

Dem zuständigen Regierungspräsidium (RP) Kassel liegen weder Anträge noch konkrete, von der Steinbruch-Erweiterung zwischen Gilfershausen, Braunhausen und Imshausen betroffene Flächen zur Prüfung vor. Damit gebe es auch noch keine Bewertungsgrundlage, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung. Das RP habe lediglich für die Neuaufstellung des Regionalplans Kontakt mit der Firma Beisheim aufgenommen. Dabei sei das Regierungspräsidium von dem Unternehmen aus Bebra auf eine mögliche Erweiterung des Steinbruchs hingewiesen worden. Der Regionalplan regelt, was für ein bestimmtes Gebiet an welcher Stelle genehmigungsfähig ist. Der derzeitige Plan ist auf dem Stand des Jahres 2009