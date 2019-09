Erst Streit, dann Schläge: Streit eskaliert in einem Kleingarten in Bebra

Polizei und Rettungsdienst im Einsatz

+ © dpa In einem Kleingarten in Bebra eskalierte am Samstagabend ein Streit: Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. © dpa

In der Kleingartenanlage „Heidenau“ in Bebra ist am späten Samstagabend ein Streit eskaliert. Dabei schlug ein Mann aus Niederaula einem Bad Hersfelder gegen die Stirn.