Stromausfall: Lispenhausen und Teile von Bebra saßen im Dunkeln

Lispenhausen / Bebra. Ganz Lispenhausen und Teile von Bebra waren am frühen Donnerstagabend für rund 20 Minuten ohne Strom.

Um 18.07 Uhr gingen schlagartig alle Lichter aus. Betroffen waren der Rotenburger Stadtteil Lispenhausen (2400 Einwohner) sowie ein Teil der angrenzenden Stadt Bebra (insgesamt rund 15.000 Einwohner). "Wir haben eine Störung im Mittelspannungsnetz", bestätigte ein Mitarbeiter des Entstörungsdienstes der Energie Netz Mitte GmbH, die Lispenhausen und Bebra mit Strom versorgt, auf Nachfrage am Donnerstagabend. Das betroffene Mittelspannungsnetz werde mit Hochspannung in Höhe von 20.000 Volt betrieben.

Gegen 18.25 Uhr ging in vielen Haushalten das Licht wieder an. Auch die Straßenbeleuchtung funktionierte wieder. Wie es zu dem Stromausfall kam, war am Donnerstagabend noch nicht klar. "Wir suchen noch den Fehler", so der Mitarbeiter des Entstörungsdienstes.

