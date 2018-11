Theaterscheune Lüdersdorf begeistert mit Kirmes-Stück

Lüdersdorf. „Leute vom Bau - sympathisch und schlau“ ist das fünfte Stück der Theaterscheune Lüdersdorf zur Kirmes. Mit ihm dürfte die Fangemeinde weiter wachsen.

Die Karten für zwei Aufführungen in der Lüdertalhalle waren innerhalb von nur 17 Minuten ausverkauft. So etwas hat Kult-Potenzial.

Darauf war auch Ortsvorsteher Uwe Lindemann „mächtig stolz“, wie er am Donnerstagabend betonte. „Unsere Plätze sind begrenzt“, sagte er, „und die, die hier sind, haben Glück gehabt“. Und damit lag er sehr richtig.

Denn die spielfreudigen Akteure begeisterten von der ersten Minute an mit dynamischen Szenen, kurzweiligen Dialogen und treffsicheren Pointen.

Streit um die Puff-Pläne eines Zuhälters

In dem turbulenten Stück aus der Feder von Theaterautor Carsten Lögering geht es um ein halb verfallenes Haus, das Bürgermeister Raffke (herrlich steif und durcheinander: Jens Trieschmann) gerne loswerden will. Zuhälter Calle Hansen (wunderbar cool und so arrogant, wie es sich gehört: Stefan Trieschmann) will aus der „Schabracke mit null Wert“ einen Ort machen, in dem zukünftig „horizontaler Matratzentango getanzt wird“.

An seiner Seite ist stets Jacky, erste Angestellte und Assistentin – eine bezaubernd-naive Paraderolle für Johanna Mangold. Leider stellen sich nach und nach viele Menschen gegen das Projekt: Nonne Anna-Maria (glaubhaft ehrwürdig und deftig zuschlagend: Laura Knierim), Pennerin Hilde (ausdrucksstark: Peggy Schmidt), Madame Petronella (erhaben und keck will sie ihr Revier verteidigen: Ursula Mangold) und die Drei vom Pfusch-Bau: Marlene Pfusch (exzellent als die wahre Domina: Stefanie Koch) sowie Leo Pfusch und Schwarzarbeiter Ali (ein keckes und vertrotteltes Traumpaar: Joachim Koch und Marius Schade).

Am Ende findet sich ein Skelett im Kamin, eine Fliegerbombe in den Mauern, Demonstranten wehren sich gegen den Puff und Falschgeld kommt ins Spiel. Ein gelungenes Gemeinschaftswerk der Calle-Gegner.

Sprüche, Situationskomik und etwas Lokalkolorit

Bis zum Ende peppten die Schauspieler die Handlung durch derbe Sprüche, beißende Situationskomik und ein bisschen Lokalkolorit auf. Solche Zoten wirkten nicht zuletzt deshalb, weil man sie den überzeugend dargestellten Charakteren gerne abnahm.

Schön dabei, dass die Inszenierung auch mit vielen gängigen Klischees spielte, ohne sie einfach platt auf die Bühne zu bringen. Die Besucher ließen sich im Laufe des Dreiakters von Tempo und Dynamik mitreißen, verfolgten begeistert die ausgeprägte Spielfreude der Darsteller und das unterhaltsame Geschehen auf der Bühne.

Riesenbeifall gab es für die über zweistündige Theaterkost mit vielen kuriosen Einfällen und Gags.

Von Susanne Kanngieser