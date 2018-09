Transparenz ist bei vielen Kommunen in Hersfeld-Rotenburg noch mangelhaft

Hersfeld-Rotenburg. Viele Städte und Gemeinden in unserer Region haben noch ordentlich Nachholbedarf, wenn es um die Transparenz ihrer Internetseiten geht.

Was passiert im Rathaus, im Landratsamt oder im Kreistag, und worüber wird in den öffentlichen Gemeindevertreter- und Stadtverordnetenversammlungen oder im Kreistag geredet? Nachholbedarf haben einige Städte, der Kreis und zahlreiche Gemeinden im Landkreis, wenn es um transparentes Handeln der Politik vor Ort geht. Das ist das Ergebnis einer Recherche unserer Zeitung auf den Internetseiten von Kreis, Städten und Gemeinden.

Kurz mal nachsehen, wie sich ein umstrittenes Thema politisch entwickelt hat, ist für den normalen Bürger meist schwierig bis unmöglich. Vorbildlich präsentiert sich hingegen Bebra in dieser Beziehung. Jeder kann auf der Homepage der Stadt unter dem Stichpunkt Gremieninfosystem nachforschen. Dort findet man unter „Recherche“ zum jeweiligen Stichpunkt ausführliche, ausformulierte Protokolle, die erklären, was Sache ist.

Zum Beispiel ist im jüngsten Protokoll des Parlaments Bürgermeister Uwe Hassl mit einem Wortbeitrag erwähnt: „Eigentümer haben angefragt, ob es möglich sei, eine Spielhalle in der Eisenacher Straße 100 a zu eröffnen. Der Bebauungsplan aus dem Jahr 1968 sehe dies nicht vor.“ Anschließend kann man auch erfahren, wie sich die Fraktionen zum Thema Spielhalle positioniert haben.

Der Landkreis Hersfeld-Rotenburg bietet den Bürgern bisher nur spärliche Informationen auf seiner Homepage. Das Thema Transparenz sei aber für Landrat Dr. Michael Koch ein wichtiger Schwerpunkt seiner täglichen Arbeit, teilt Sprecher Pelle Faust mit.

Der Kreistag habe auf Initiative des Landrats im Februar die Einführung eines verwaltungsinternen Ratsinformationssystems samt Bürgerportal beschlossen. Damit hätten auch alle Bürger Zugriff auf die entsprechenden Daten. Das Bürgerinformationssystem solle noch in diesem Jahr online gehen.

In Rotenburg findet man auf der Homepage der Stadt zwar ein „Bürgerinformationssystem“, aber wer es aufruft, wird enttäuscht: Außer den bloßen Terminen und der Zusammensetzung der Gremien, neuen Satzungen und Bekanntmachungen findet man dort keine Informationen. Unter dem Stichwort „Kommunalpolitik – was ist das eigentlich?“ ist eine Erklärung „für junge Menschen“ eingestellt. Der Link darunter zum Ratsinformationssystem bremst aber wissbegierige junge wie älteren Menschen aus. Zugang haben nur die gewählten Politiker. Besser sieht es in Bad Hersfeld aus. Hier kommt man über die städtische Homepage in das Bürgerinformationssystem mit einer Recherche für jedermann. Man kann nach einem Stichwort in allen oder einzelnen Gremien suchen und findet Niederschriften, Beschlussvorlagen und Anfragen sowie Bekanntmachungen. Das Ganze ist nicht sehr übersichtlich, aber die Informationen sind zu finden, wenn man lange genug sucht. Heringen bietet dagegen wenig Information auf der Internetseite der Stadt. Die eingestellten Protokolle betreffen nur die Stadtverordnetenversammlung und sind knappe Ergebnisprotokolle. In Wildeck sind Ergebnisprotokolle aller Gremien, aber auch nur in knapper Form nachzulesen. Die Protokolle der öffentlichen Sitzungen in ausführlicher, verständlicher Form bietet die Gemeinde Friedewald auf ihrer Internetseite. Auf das Ende 2017 eingeführte Ratsinformationssystem können auch die Bürger über einen Link zugreifen, und es gibt es eine bequeme, nutzerfreundliche Möglichkeit der Recherche. Die Informationen gingen jeden etwas an, sagt Bürgermeister Dirk Noll. Die Kosten für das Bürgerportal seien nicht dramatisch. Digital ist die Zukunft, die Gemeinde Friedewald auf dem Weg zum papierlosen Büro. Alheim und Haunetal stellen interessierten Bürgern auf ihren Internetseiten alle Protokolle, auch der Ausschüsse, zur Verfügung. Die Niederschriften der Gemeindevertretersitzungen gehen aber kaum über ein Ergebnisprotokoll hinaus. Niederaula bietet ausformulierte lesbare Protokolle zu den Gemeindevertretersitzungen, allerdings stammt das letzte eingestellte vom Januar 2018. Der Kreis ist bisher noch kein Vorbild an Transparenz. Landrat Dr. Michael Koch teilte zwar mit, nach seinem Amtsantritt sei die Homepage www.hef-rof.de überarbeitet und übersichtlicher gestaltet worden, und es erscheine alle 14 Tage der Newsletter des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, in dem über Aktuelles aus dem Kreisausschuss und anstehende Projekte (in) der Kreisverwaltung berichtet werde. Die Tagesordnung des Kreistags wird nur in knapper Form ohne Erläuterungen veröffentlicht. Online gibt es keine weitere Information, die über die Amtlichen Bekanntmachungen hinausgehen. Es finden sich zwar Protokolle der Kreistagssitzungen – in denen außer den Beschlüssen und Abstimmungsergebnissen keine weiteren Erläuterungen oder Informationen über die Meinungsbildung im Kreistag nachzulesen sind. Geplant ist jedoch bis Ende dieses Jahres, alle öffentlichen Unterlagen im neuen Bürgerportal einzustellen. Das schließe Einladungen und Infos zu den Beschlüssen sowie Erläuterungen mit ein, teilte Kreispressesprecher Pelle Faust mit. Der Bürger könne dann auf alle öffentlichen Vorlagen und dazugehörigen Dokumente zugreifen, die von der Kreisverwaltung ins Ratsinformationssystem/Bürgerportal eingespielt werden. Wie bei Google oder anderen Suchmaschinen könne man mit einer Schlagwortsuche nach Stichworten/Themen/Themengebieten suchen. Das Bürgerportal werde noch in diesem Jahr online gehen.