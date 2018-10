Treffpunkt Weiterode: Deutsche Metallbaukasten-Liebhaber treffen sich

Baggern gerne tief: Bernard Garrigues (links) und Michel Bréal vor ihrem, über ein Jahr lang zusammengeschraubten Modell des Braunkohlebaggers Typ Krupp / O&K BWE 292, der zu den weltweit größten Baggern zählt.

Weiterode. Im Hotel Sonneblick in Weiterode schlägt das Herz der Metallbaukastenfreunde höher. Hier hat der "Freundeskreis Metallbaukasten" sein jährliches Treffen abgehalten.

Einmal im Jahr lässt ein Freundeskreis aus ganz Deutschland, aber auch aus Dänemark, Frankreich und der Schweiz, die Metallbaukastenwelt wiederauferstehen. Jetzt traf er sich zum bereits vierten Mal im Weiteröder Hotel Sonnenblick.

Was die rund 40 Konstrukteure und Sammler von Baukästen für ihr 17. Deutschland-Treffen zusammengetragen, entworfen und konstruiert haben, ist schlicht und ergreifend sehenswert.

Die Sammler bieten ein breites Spektrum

Das Spektrum reicht von Kränen, Karussells und Loks über Brücken und Schiffe bis hin zu Flugzeugen und Autos. Günter Lages aus Peine etwa hat zwei Werft- und Bockkräne im geräumigen Ausstellungsraum des Hotels aufgebaut, Rudolf Müller aus Babenhausen den in seiner „Gschaftlhuberei GmbH“ entstandenen Laufkatzkran.

Gleich daneben steht ein von ihm konstruierter Hochlöffelseilbagger, wie es ihn in den Sechziger Jahren gegeben hat. Die Teile, die er dafür benötigt hat, stammen aus einem Metallbaukasten von Märklin. Das ist die Firma, die eigentlich mit Lokomotiven und Eisenbahn-Anlagen weltweit Berühmtheit erlangt hat.

+ Baggert gerne mit Hochlöffel: Günter Müller präsentiert seinen Hochlöffel-Seilbagger aus den sechziger Jahren. Derartige Maschinen sind in Tagebauen oder auf größeren Erdbaustellen eingesetzt worden. Inzwischen sind sie von Hydraulikbaggern verdrängt worden. © Wilfried Apel

Für internationales Flair sorgen die aus der Nähe von Paris angereisten Tüftler Michel Bréal und Bernard Garrigues. Sie haben in einer Art Fulltime-Job ein Jahr lang an einem Braunkohlebagger-Modell geschraubt, mit dem im richtigen Leben in der Nähe des Hambacher Forsts Braunkohle abgebaggert wird.

Vor der Leistung muss man den Hut ziehen

Es ist ein „Krupp/O&K BWE 292“, und wer sich das Ganze näher anschaut, kann vor der Leistung der beiden Schrauber nur den Hut ziehen.

Mehr in die Abteilung Spiele fällt die von Wilfried von Tresckow aus Ostfildern bei Stuttgart ausgeklügelte Kugelbahn und der von Marja Ahlbrand aus Steinfurt bei Münster aus einem Tronico-Baukasten angefertigte Mikro-Massey-Ferguson-Schlepper. Es ist der vierte der 25-jährigen Softwaretesterin, die durch ihren Vater schon vor einiger Zeit vom Metallbaukasten-Virus befallen worden ist.

Weiterode soll auch nächstes Jahr Treffpunkt bleiben

Sehr erfreulich nicht nur für Hotelier Thomas Thrän dürfte sein, dass es den Sammlern und Schraubern im Ulfetal inzwischen so gut gefällt, dass sie sich nächstes Jahr wieder dort treffen wollen. „Weiterode hat die Qualität des englischen Skegness“, erklärte Wilfried von Tresckow. „Und Skegness ist, wenn man so will, das Mekka der internationalen Metallbaukasten-Schrauber-Szene.“

300 Mitglieder ohne Vereinsstruktur

Keimzelle des Freundeskreises Metallbaukasten ist eine 2001 ins Leben gerufene deutschsprachige Mailing-Liste. Auf ihr stehen inzwischen rund 300 Mitglieder, die eine ohne Vereinsstrukturen auskommende Interessengemeinschaft bilden. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die gegenseitige Unterstützung bei Problemen, die Ersatzteilbeschaffung und die Geschichte der Metallbaukästen.

Metallbaukästen zählten im vergangenen Jahrhundert zu den beliebtesten Jugendspielzeugen. Wegbereiter war das 1901 in England patentierte Bauspiel „Meccano“. Daran angelehnt kamen die deutschen Systeme Stabil, Märklin und Trix auf den Markt. Weitere Systeme wie Dux, Mignon und Mekanik erlangten nur zeitweise Bedeutung.

Seinen großen Siegeszug in die Herzen und Köpfe ganzer Generationen erlebte das Spielzeug in den zwanziger und dreißiger Jahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg flackerte die Metallbaulust noch einmal auf, ehe das Plastikzeitalter das antiquiert erscheinende Spielzeug, das beim Verschrauben Geduld und Zeit verlangt, in ein Nischendasein abrutschen ließ.