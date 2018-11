Verbraucherberatung: Außenstelle Bebra besteht seit einem Jahr

Sie ist für sämtliche Sorgen und Probleme da: Bettina Semsch (rechts) ist die Leiterin der Verbraucherberatung in Bad Hersfeld und ist seit einem Jahr donnerstags auch in der Außenstelle in Bebra zu sprechen. Links: Margot Mergenthaler vom „Service für Haushalt und Familie“, in deren Räumen das Beratungsangebot seinen Sitz hat.

Die Außenstelle Bebra der Verbraucherberatung Bad Hersfeld besteht nun seit einem Jahr. Das Interesse daran ist bislang aber eher gering.

Bebra/Bad Hersfeld. Ob Abzocke und unseriöse Geschäfte, Fragen zu Handyverträgen, Nebenkostanabrechnungen für die Mietwohnung oder die Frage, welche Versicherung zu einem passt: Seit einem Jahr können sich Verbraucher Tipps nicht nur bei der Beratungsstelle in Bad Hersfeld, sondern auch in der Außenstelle in Bebra holen.

Hier sitzt Bettina Semsch und nimmt sich der Probleme ihrer Besucher mit Herzblut an. Die Juristin ist die Leiterin der Verbraucherberatung in Bad Hersfeld und übernimmt donnerstags auch den Dienst in Bebra.

Semsch berichtet, dass die Zahl derer, die die Beratung in Bebra in Anspruch nehmen, noch nicht so hoch sei wie in Bad Hersfeld. „Dort sind wir aber auch seit 60 Jahren vertreten und haben häufiger geöffnet. Der Termin in Bebra wird fortgeführt, da habe ich einen langen Atem“, erklärt sie.

Viele Fragen und Anliegen ihrer Klienten drehen sich um das Kaufrecht und Probleme bei Garantie und Umtausch. Semsch beantwortet Fragen wie: Was kann man beim Umtausch von einem Händler erwarten? Gibt es beim Umtausch Unterschiede, ob mir ein Produkt nicht gefällt oder ob es kaputt ist?

Auch untergeschobene Forderungen, wie unbemerkt abgeschlossene Abos im Internet oder Forderungen von Inkasso-Unternehmen seien häufig Anliegen ihrer Besucher. „Wir gucken dann, ob die Forderungen berechtigt sind und geben Tipps“, sagt Semsch. Der Vorteil der Verbraucherberatung ist offensichtlich: Man bekommt eine persönliche, sehr vertrauliche Beratung. „Die Individualität und Hilfe zur Selbsthilfe stehen im Vordergrund“, sagt Semsch. Man muss außerdem vorab keinen Termin ausmachen.

Zwei Fortbildungen im Jahr

Semsch hat sich ihr Wissen mit der Zeit angeeignet und erweitert es bei zwei Fortbildungen jährlich. Eine Beratung kostet zwischen fünf bis zehn Euro, Menschen mit einem Nachweis über geringes Einkommen werden kostenlos beraten.

„Verbraucherzentralen findet man häufig in größeren Städten, wir als Verbraucherberatung sind nur in Hessen und vor allem in kleineren Städten zu finden. Wir legen Wert auf die Nähe zum Verbraucher“, erklärt Semsch. Auch für die Leute auf dem Land müsse das Angebot da sein, sagt sie. Träger der Verbraucherberatung im Kreis Hersfeld-Rotenburg ist das DHB Netzwerk Haushalt.

In manchen Bereichen dürfen Bettina Semsch und ihre Kollegen ausdrücklich nur beraten, aber keine Empfehlungen geben. „Zum Beispiel bei Themen im Finanzsektor wie Vorsorge oder Baufinanzierung“, sagt Semsch. „Wir beraten, die Entscheidung bleibt beim Verbraucher.“ Ähnlich sei es auch bei Versicherungen. Sie könne sagen, welche Versicherung der Klient brauche und was enthalten sein solle. Da sie aber keine Verkäufer sind, dürfe sie keine Empfehlungen aussprechen.

Die Öffnungszeiten der Verbraucherberatung Bebra und Bad Hersfeld

Die Verbraucherberatung in Bebra, Eisenacher Str. 16, ost donnerstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Auch eine telefonische Beratung ist möglich unter 0 66 22/9 16 80 73. In Bad Hersfeld, Neumarkt 18, ist täglich außer mittwochs von 9.30 bis 12 Uhr geöffnet, Dienstag und Mittwoch auch nachmittags von 15.30 bis 18 Uhr, Telefon 0 66 21/1 52 42. Auch eine Rechtsberatung durch den Rechtsanwalt Hans-Ullrich Mayer ist nach Vereinbarung möglich. In Bad Hersfeld gibt es dafür Termine alle sechs Wochen. In Bebra gibt es keine festen Termine, telefonisch sind diese aber vereinbar. Die Kosten betragen zwischen fünf und zehn Euro pro Beratung, die Erstberatung durch den Rechtsanwalt zehn Euro.