55-Jähriger flüchtet in Bebra vor Polizei: Fahrt endet kopfüber auf einer Hecke

Fahrer betrunken unterwegs

+ © TVnews-Hessen Ende einer Verfolgungsfahrt: Der Jaguar landete kopfüber in einer Hecke. © TVnews-Hessen

Am Samstagmittag endete in der Ortseinfahrt von Bebra-Blankenheim eine Autofahrt eines 55 Jahre alten Jaguarfahrers mit einem Überschlag in einer Hecke.