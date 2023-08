Viele Ideen für den Anger in Bebra: 250 Besucher beim Spielefest

+ © Stefan Kost-Siepl Spielspaß und Ideen für noch mehr Spielspaß in Zukunft – darum ging es am Samstag in der Parkanlage am Anger. © Stefan Kost-Siepl

Die Bebraner haben Lust darauf, die Parkanlage Anger mitzugestalten – und sie sehen auch Bedarf dafür. Das wurde am Samstag deutlich.

Bebra – Die Stadt hatte zum Spielefest eingeladen und zu diesem Anlass auch vor Ort darüber informiert, was die bisherigen Umgestaltungspläne sind (wir berichteten). Uli Rathmann, Fachbereichsleiter Generationen, stand für Fragen und Anregungen bereit.

„Der Dialog hat gut funktioniert. Im Laufe des Tages waren rund 250 Menschen da“, berichtet Rathmann unserer Zeitung. Mit dem Spielmobil der „Roten Rübe“ aus Kassel hatte sich die Biberstadt professionelle Unterstützung organisiert. Eine detaillierte Auswertung mit Gewichtungen der Rückmeldungen kommt im Laufe der nächsten Tage. Rathmann hat aber bereits zahlreiche erste Eindrücke gesammelt.

+ Uli Rathmann © Stadt Bebra

„Sehr gefragt sind bei den Kindern Trampoline. Inwieweit dieser Wunsch umgesetzt werden kann, müssen wir klären. Zwei oder drei Meter hohe Sprünge, frei zugänglich im öffentlichen Raum – das ist schwierig. Und auch kostspielig“, sagt Rathmann. Groß sei auch der Wunsch nach einem funktionierenden Wasserspielplatz. Vor Ort gibt es einen Hügel, wo Wasser hinabfließen kann, wenn man die Pumpe bedient. Die ist aber sehr störungsanfällig. Nun soll nach einer dauerhaften Lösung gesucht werden. Ebenfalls auf der Wunschliste der Kinder: eine größere Rutsche.

Für die Kleinkinder, die ihre Wünsche noch nicht alle selbst artikulieren können, sprangen die Eltern in die Bresche. Eine Aufwertung der Spielfläche für die ganz Kleinen soll her. Außerdem ist der Aufgang zur vorhandenen Rutsche mit den verzinkten Edelstahlbögen für motorisch nicht ganz so geschickte Kinder eine Herausforderung. Dort soll Abhilfe geschaffen werden.

Als Probleme wurden Hundekot und mitunter alkoholisierte Besucher des Spielplatzes benannt – „sowohl von den Kindern als auch von den Eltern“, berichtet Uli Rathmann. Er hofft darauf, dass durch eine Aufwertung der Anlage und daraus folgend größerer Frequenz bei der Nutzung eine „sanfte Verdrängung“ stattfindet. Aber auch darüber hinaus: „Wir schauen, was wir tun können. Dazu kann auch gehören, dass das Ordnungsamt die Thematik noch mehr in den Blick nimmt.“ Auch im Präventionsrat werde darüber gesprochen. Ein weiteres – bekanntes – Problem: die fehlenden Toiletten. Es gebe Überlegungen, Komposttoiletten auszuprobieren. Das regelmäßige Reinigen öffentlicher Toiletten sei ein Aufwand, den man nicht unterschätzen dürfe. Rathmann betont aber: „Wir nehmen das Problem ernst.“

Ein weiterer Wunsch der Kinder war eine direkte Folge des Mitmachprogramms am Samstag. Graffiti-Künstler Max Kosta aus Erfurt gestaltete mit den Kindern die umliegenden Stromverteilerkästen. Die Kunstwerke sind noch nicht ganz fertig. In zwei Wochen soll der junge Mann noch einmal kommen, um mit den Kindern das Kurzprojekt abzuschließen. Insgesamt sind die Veranstaltung und die Pläne für die Umgestaltung des Angers, wofür es eine 90-Prozent-Förderung aus dem Programm Zukunft Innenstadt gibt, auf positive Resonanz gestoßen, berichtet Rathmann. Zur gelungenen Veranstaltung hätten die „Rote Rübe“ und der Graffiti-Künstler ebenso beigetragen wie die Sozialen Förderstätten am Grill und die Kirchengemeinde „Hoffnung für alle“ mit ihrem Getränkeverkauf. (Christopher Ziermann)