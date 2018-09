Vier Schüler aus Bebra belegten den vierten Platz bei Bundeswettbewerb

Bebra. Vier Schüler vom Beruflichen Gymnasium in Bebra haben eine Auto-App entwickelt und damit von 718 Teilnehmer-Teams beim Wettbewerb "Jugend gründet" den vierten Platz belegt.

Alles fing damit an, dass Jascha Mähler sich ein Auto kaufen wollte. Doch welche Felgen sollten es werden? Da kam der Wettbewerb „Jugend gründet“ ganz gelegen: Das Planspiel schlug Lehrer Frank Wagner im Wahlpflichtkurs „Unternehmensgründung“ Jascha und drei Mitschülern vor.

Wieso nicht einfach selbst eine App entwickeln, mit der man sehen kann, wie das eigene Auto mit verschiedenen Felgen aussehen könnte? Die Jungs, die zwischen 17 und 19 Jahren alt sind, belegten in dem bundesweiten Wettbewerb mit ihrer Erfindung den vierten Platz von 718 Teilnehmer-Teams.

Insgesamt neun Monate Arbeit investierten Jonathan Glapa, Valentin Schumann, Jascha Mähler und Jan Luca Fischer, die den Wirtschaftszweig des Beruflichen Gymnasiums in Bebra besuchen, in das Projekt, und das weit über den Unterricht hinaus – selbst am Wochenende. „Das ist schon irre, was die Jungs geleistet haben“, sagt Lehrer Frank Wagner, der in den vergangenen Jahren schon mehrere erfolgreiche Teams zu Events des Wettbewerbs begleiten konnte.

Die Vorteile der App: Scheckheft in der Hosentasche, Kilometerstand griffbereit

Aus der anfänglichen Idee hat sich eine Smart-Car-App entwickelt. In der App wird der Service von Kfz-Werkstätten digitalisiert und individualisiert. So kann man beispielsweise Termine zur Inspektion über die App vereinbaren.

Sie bietet zwei entscheidende Vorteile: Das Scheckheft ist griffbereit in der Hosentasche auf dem Smartphone und die Digitalisierung bietet eine lückenlose Historie des Kilometerstands und der Reparaturen. Das ist wichtig für den Verkauf, denn häufiger als man denkt, werde der Tacho zurückgedreht und so der Kilometerstand verfälscht, erklären die Jungs.

Das Zwischenfinale in Hamburg, bei dem die vier noch am Frühstückstisch im Hotel die letzten Feinheiten änderten, gewannen sie. Das hatte nur leider keinen Einfluss auf das Bundesfinale, das in diesem Jahr im Porsche-Ausbildungszentrum in Stuttgart stattfand. Die zehn Besten von insgesamt 718 Teams wurden eingeladen.

Die Schüler zur Jury: "Das haben wir auf die Räder gestellt"

Auf einer Wettbewerbsmesse präsentierten die jungen Gründer, die ihre Firma Digital Car Service GmbH genannt haben, ihre Geschäftsidee an einem aufwendig gestalteten Stand mit dem Slogan „Wir machen Ihr Auto so smart, wie sie es möchten!“ Maximal acht Minuten hatten sie Zeit, die Jury zu überzeugen. „Das haben wir auf die Räder gestellt“, begrüßten die Schüler aus Bebra diese, aber die Vielschichtigkeit des Produkts war in der kurzen Zeit nur schwer zu erklären.

Am Ende hat es für den vierten Platz gereicht. Das war schon eine Enttäuschung, geben sie zu. Aufhören kommt für sie aber nicht infrage.

Vor allem Heiko Schaar von Isi Home und die Firma Reifen Hofmann aus Bebra haben die Schüler unterstützt. Der Reifen- und Autoservice Hofmann könnte sich sogar vorstellen, die App zu testen. Denn erst in der Praxis zeigen sich die Schwachstellen ihrer Erfindung, sagen die Jungs.

Wenn die App gut läuft, wird der Firmenwagen ein Porsche

Vor allem ihrem Lehrer Frank Wagner sind sie sehr dankbar: „Herr Wagner war immer für uns erreichbar.“ Und der erzählt, die Schüler seien sehr konsequent und engagiert gewesen. Von den Schülern komme viel zurück, „man muss eben selbst dafür brennen, um andere anzustecken“, sagt Wagner. Und das Feuer scheint der Lehrer zu haben.

Nachdem die Schüler das Porsche-Zentrum in Stuttgart besucht haben, war klar: Wenn es mal richtig gut läuft mit der App, dann wird der Porsche 911 Spyder Firmenwagen. Jetzt motivieren die erfolgreichen Junggründer die Schüler der unteren Jahrgänge für den Wettbewerb. Denn Zeit, selbst noch einmal daran teilzunehmen, haben die Schüler nicht. Für die jungen Gründer steht in diesem Schuljahr das Abitur an.

Von Alena Nennstiel