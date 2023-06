Von der Raupe zum Schmetterling: Solzer Kindergarten feiert 50-jähriges Bestehen

Von: Clemens Herwig

Verbindet Generationen: Die Eltern der Kindergartenkinder in Solz haben oft selbst die Einrichtung am Burgring besucht – und kehren stellenweise zur Familiengründung aus der Ferne in die Heimat zurück. In der Bildmitte sind mit dem alten Kindergartenschild zu sehen (von links) Pfarrer Tobias Gottesleben, Einrichtungsleiterin Christina Eckhardt sowie die Spielkreis-Mitbegründerinnen Liesel Rettig und Ilse Beck. © Clemens Herwig

Was als Spielkreis in Solz begann, ist mittlerweile zur Betreuungseinrichtung mit 43 Kindern in zwei Gruppen angewachsen, die ihren 50. Geburtstag erreicht hat.

Solz – Der evangelische Kindergarten am Burgring feiert am Samstag, 1. Juli, sein Jubiläum mit einem großen Fest. Eine Vorschau auf das Programm und ein Rückblick auf die Anfänge in Solz.

Dass man es beim evangelischen Träger – zunächst die Kirchengemeinde, seit 2017 der Zweckverband der Evangelischen Tageseinrichtungen – natürgemäß nicht päpstlicher als der Papst ist, zeigt sich bei der Jubiläumsberechnung. Denn streng genommen gibt es den Kindergarten Solz erst seit Oktober 1981. Doch das Betreuungsangebot an der Straße Burgring ist älter: Im Juni 1973 rufen acht engagierte Mütter dort in von der Kirche zur Verfügung gestellten Räumen den Solzer Spielkreis ins Leben. 23 Kinder werden zunächst an drei Tagen ehrenamtlich betreut. Zu den Müttern der ersten Stunde gehören Ilse Beck (76) und Küsterin Liesel Rettig (82), die von Beginn an nur „Tante Liesel“ genannt wird und später als angestellte Kindergartenhelferin bis 2002 dabei bleibt.

Sie erinnert sich: „Die Eltern wollten ihre Kinder nicht in den Bus nach Bebra setzen. Und wir wollten, dass die Kinder zusammen aufwachsen können.“ Damals, so formuliert es der Solzer Pfarrer Tobias Gottesleben, sei die Betreuung als Bildungsangebot „noch gar nicht auf dem Schirm gewesen“. Auch die heute überwiegende doppelte Berufstätigkeit der Eltern habe es nicht gegeben, sagt Leiterin Christina Eckhardt.

Zu den ersten Schützlingen gehörte Friedhelm Claus. Ein Foto zu Fasching 1974 zeigt ihn schon damals als Sheriff – heute ist er Ortsvorsteher in Solz und bezeichnet den Kindergarten als „Lebensversicherung“ des rund 700 Einwohner zählenden Bebraer Stadtteils. Auch durch die Einrichtung sei Solz attraktiv für junge Familien. Der Ort ist deutlich kleiner als Weiterode und Breitenbach, die anderen beiden Stadtteile mit eigenen Kitas.

Über die Jahre wächst der Kindergarten: 1994 kommt ein Anbau hinzu, die Zahl der Kinder, die betreut werden können, verdoppelt sich auf 50. Leiterin Eckhardt vergleicht den einstigen Solzer Spielkreis daher mit einer Raupe, die über die Jahre größer und – mit Blick auf die Betreuungszeiten – länger geworden ist. Diese Raupe müsse sich nun verpuppen. Gemeint ist der geplante Neubau, für den das Parlament im März gestimmt hat.

Solz gilt lange als „Puffer“, wenn es in den Kernstadt-Kitas zu eng wird. Mittlerweile sagt Leiterin Eckhardt, sei die Einrichtung vor allem für den Nachwuchs der umliegenden Dörfer da. Schon um die Jahrtausendwende wird daher ein privates Bus-Shuttle zum Kindergarten organisiert, das seit 2021 komplett von der Stadt getragen wird (etwa 20 000 Euro jährlich).

Das Zusammenspiel zwischen Kernstadt und Ortsteil klappt nicht immer so gut. 1981 stehen die Zeichen in Solz auf Streit. Der Kindergarten fühlt sich bei der finanziellen Unterstützung abgehängt von den Einrichtungen in „Bebra City“. 1988 wird sich auf einen Vertrag geeinigt, bei dem die Stadt einen Großteil der Kosten übernimmt. Das fehlende Geld wird weiter aus der Kasse der Kirchengemeinde und über Spenden finanziert. 2015 wird dieser Einsatz in einem regen Förderkreis in Form gegossen, sagt Gottesleben.

Das Motiv der wachsenden Solzer Raupe, die immer wieder auf tatkräftige Unterstützer trifft und nun zum Schmetterling werden will, findet sich auch in der Jubiläumszeitschrift. Gefeiert werden soll das 50-Jährige am morgigen Samstag. Beginn ist um 13 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Solzer Kirche. Anschließend wird zum bunten Nachmittag mit Kaffee und Kuchen in und um den Kindergarten mit Fotoausstellung, Rundgang und Basartisch des Förderkreises eingeladen. Um 15 Uhr startet das Festprogramm mit Grußworten und Aufführungen im Kirchhof. Für 17.45 Uhr ist der Abschluss mit einer Überraschungseinlage für die Kinder geplant.

