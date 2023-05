Von Hip-Hop bis zum Bienentanz: 180 Tänzer des Tanzstudios Spotlight zeigten ihr Können

Von: Wilfried Apel

Die Gruppe S.D.C.: Als Barbies merkte man den jungen Damen ganz besonders an, mit wie viel Freude und Lust sie tanzen. © Wilfried Apel

Was für eine bezaubernde, faszinierende, beflügelnde, dreistündige Show auf was für einer tollen Bühne in was für einer Location, um die der ganze Landkreis Bebra beneidet. Mitreißend! Jede Anstrengung jeder Tänzerin, jede Überraschung, jeden Applaus und jedes In-den-Himmel-Heben von Felicitas Dischert wert!

Bebra – Ja, sie waren bei „Faszination Tanz“ wirklich mit Herzblut und Engagement bei der Sache, die rund 180 kleinen und großen Tänzerinnen des Tanzstudios Spotlight und die jungen, mutigen, man muss es betonen, wohl an den Händen abzuzählenden, ganz jungen Herren, die bei den Kiddies mitgemischt und an beiden Pfingsttagen mit dafür gesorgt haben, dass der am Pfingstsonntagabend bis auf den letzten Platz besetzte Lokschuppen gebebt hat.

Mit einem von fünf Trainerinnen vorbereiteten, abwechslungsreichen Programm, das vom Flamingo- und Bienentanz der Minis über die Auftritte der Kids, der Hip Hop Kids und Mädels, der Gruppe S.D.C., der Helena Kids, der Silver Sparkles, des Frauentanzkurses, der von Felicitas Dischert „seit ewigen Zeiten“ inspirierten InMotions bis hin zum großen Finale reichte, bei dem sich die tanzende Feli-Gemeinde noch einmal komplett auf und vor der Bühne versammelte, die dank Axel Deubeners Lichtkunst immer in schönstes, vielfarbiges Licht getaucht war. Dazu kam noch der Überraschungsflashmob, der der von ihren Kleinen über alle Maßen gedrückten und gefeierten „Feli“ Tränen in die Augen trieb.

Die Silver Sparkles: Alles andere als „nur“ leuchtende Fünkchen, die ein ums andere Mal zeigten, was sie drauf haben. © Wilfried Apel

Mehr als einmal konnte das dicht gedrängt sitzende, aus vielen Eltern, Großeltern, Geschwistern und natürlich Tanzfans bestehende Publikum „die Seele baumeln lassen“, so wie Michael Dischert, der durch das Programm führende Vater der Tanzstudio-Leiterin, es angekündigt hatte, und wie es auch keine große Kunst war, denn es gab Lollipops, Candy vom Candy-Man, der Heartbreaker schaute vorbei, kunstvoll tänzerisch interpretierte Helene-Fischer-Songs ließen Puls- und Herzschlag von „Null auf Hundert“ hochschnellen, und als besondere Überraschung verzauberte Primaballerina Olesia aus Kiew den Lokschuppen noch mit einem grandiosen Soloauftritt.

Nach Finale und Überraschungsflashmob lagen sich alle Mitwirkenden in ihren während des Programms schneller als die Polizei erlaubt gewechselten Kostümen in den Armen. Beifall über Beifall und vielleicht auch schon Vorfreude auf ein weiteres, bestens organisiertes Tanzfestival.

