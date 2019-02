Weiteröder protestieren gegen Abriss der alten Fußgängerbrücke

Die Bahn hatte den Fußgängerüberweg – Baujahr ist laut Bahn-Kataster 1927 – vor zwei Wochen gesperrt, nicht nur die Bewohner des Bebraer Stadtteils protestierten. Jetzt gibt es Hinweise, dass die Brücke noch deutlich älter sein könnte.

Über den Nachrichtendienst WhatsApp und per Mundpropaganda verbreitete sich die Nachricht, dass der RTL Hessen einen Beitrag zum Brückenstreit plant. Mehr als 80 Teilnehmer nutzten daraufhin am Montagnachmittag die Gelegenheit, um sich mit Transparenten für den Erhalt des Übergangs stark zu machen.

Gut besucht: Die Kundgebung startete an der Friedestraße, von dort ging es direkt zum Fußgängerüberweg zwischen Allee- und Oststraße.

+ Vor der alten Brücke: Die Weiteröder sind sauer, weil die Bahn den Übergang zwischen den Wohngebieten Eichbach und Bebraer Höhe ohne Warnung gesperrt hat. Die Kundgebung am Montag weckte auch das Interesse von RTL Hessen. © Clemens Herwig

„Die Infrastruktur wird auf schamlose Weise kaputtgemacht“, sagte Anwohner und Initiator Hans-Jürgen Ernst bei der Kundgebung, die zunächst an der Friedestraße und dann an der Brücke stattfand. Die Kosten dürften beim Erhalt des Übergangs keine Rolle spielen, forderte Ernst und bekam von den Weiterödern Applaus. „Wir lassen uns das nicht so einfach nehmen“, gab sich Ortsvorsteher Andreas Nölke kämpferisch. Er forderte eine nachhaltige Lösung: „Was bringt es uns, wenn die Brücke nur zwei Jahre offenbleibt?“