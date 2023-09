Ruhig gelegener Spielplatz in Weiterode ist ein Eldorado für künftige Baumeister

Von: Susanne Kanngieser

Farbenfroher Hingucker: Man erreicht den Rutschturm über eine Kletterwand oder Seile. © Susanne Kanngieser

Der Weiteröder Spielplatz Am Schäfersberg bietet durch viele Schaukeln, Kletter- und Baumöglichkeiten für Kinder jedes Alters etwas.

Weiterode – Im überdachten Sandkasten stehen kleine Baustellenfahrzeuge zum Einsatz bereit. Ein Fahrrädchen ist mit dem Hinterrad in den Sand eingesunken. Schippchen, Eimer und anderes Sandspielzeug liegen auf dem Spielplatz Am Schäfersberg in Weiterode griffbereit.

Es ist ein Eldorado für zukünftige Baumeister. Mit einer Seilbahn, zwei Rutschen, die auf Kletter-Wand oder Seilen leicht zu erobern sind, vielen unterschiedlichen Schaukeln, einem Bodentrampolin und einem Fußball-Tor bietet der Spielplatz mannigfaltige Möglichkeiten sich auszutoben und Spaß zu haben.

Überdachter Sandkasten: Im Sandkasten liegen Schippchen, Eimer und Baustellenfahrzeuge griffbereit. © Susanne Kanngieser

Gepflegt und barrierefrei

Zwei offene Mülleimer gibt es für das große Areal Am Schäfersberg. Ein Taschentuch und der Schraubverschluss einer Flasche liegen an der Rutsche herum. Das war’s auch schon. Der Spielplatz macht einen gepflegten Eindruck.

Das barrierefreie Gelände liegt in einem ruhigen Wohngebiet einer Ansiedler-Straße und mündet in Radfahrwegen nach Iba oder Ronshausen. Eine Fußgängerampel wäre in Höhe des Spielplatzes hilfreich, damit auch Kinder von der anderen Weiteröder Seite problemlos über die Straße kommen.

Platz ist weit entfernt von Rasern

Hier, am Ende des Ortes, gibt es sicher keine Raser. Die Landesstraße 3251 nach Ronshausen ist weit genug entfernt. Ein Teil des Rasen-Grundstücks ist umzäunt. Für angemessenen Fallschutz sorgen an der Kletter-Rutsche kleine Kieselsteinchen.

Überhaupt ist diese Kletter-Rutsche ein farbenfroher Hingucker auf dem Spielplatz Am Schäfersberg. Man erreicht den Aussichtsturm für die gelbe Röhrenrutsche und die blaue, offene Rutsche nur mit Hilfe einer kurzen Kletterwand oder per Seilaufstieg. Das ist selbst für jüngere Kinder kein Hexenwerk.

Zum Schaukeln laden eine Doppelschaukel ein, eine Nestschaukel und ein stabiler Doppel-Schaukelsitz für Kleinkinder und Erwachsene oder ältere Geschwister. Ein Schlepper, ein Dreirad und ein kleiner Rennwagen stehen zur Abfahrt bereit. Der Sandkasten ist überdacht und direkt neben einer ebenfalls überdachten Sitzgruppe, die zum Picknick wie geschaffen scheint.

Familien-Schaukel: Ein Kleinkind, Mama, Papa oder ältere Geschwister können sich auf dem stabilen Doppel-Schaukelsitz in die Höhe schaukeln. © Susanne Kanngieser

Gelände beeindruckt durch betrachtliche Größe

Weil die Spielplatz-Fläche eine ganz beachtliche Größe hat, kommt die lange Seilbahn keinem anderen Spielgerät in die Quere. Hier kann man prächtig von einer Seite zur anderen pendeln. Vorausgesetzt, man hat für genug Schwung gesorgt.

Apropos Schwung: Den bekommt man auch auf dem Bodentrampolin. Den Kaufpreis von 4000 Euro haben die Weiteröder im Jahr 2019 elegant und kreativ gestemmt: Beim „Sparkassen-Voting“ zur Förderung von Vereinsprojekten erreichte die Vereinsgemeinschaft den sechsten Platz und wurde dafür mit 2000 Euro belohnt. Die Hessische Landesregierung förderte das Projekt auch noch einmal mit 2514 Euro.

Hier kommen alle Kinder auf ihre Kosten

Die Spiel- und Klettergeräte sind noch relativ neu und in einem guten Zustand. Hier kommen alle Kinder auf ihre Kosten, auch die etwas älteren Mädchen und Jungen. Man kann nach Herzenslust toben, Ball spielen, laufen, klettern, schaukeln oder picknicken. Und der große Bolzplatz mit Tor ist ein hervorragendes Terrain für heranwachsende Kicker. Darum bekommt der Spielplatz vier von fünf Rutschen. (Susanne Kanngieser)