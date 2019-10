Wettbewerb in Bebra: Die besten Buslotsen Hessens 

Unter dem kritischen Blick von Bebras Bürgermeister Uwe Hassl (hinten) und den anderen Juroren stellten die Schüler ihre Fähigkeiten unter Beweis. In Rollenspielen zeigten sie das Verhalten in Konfliktsituationen.

Buslotsen sorgen dafür, dass es auf dem Schulweg in und um die Busse sicher und geordnet zugeht. In Bebra kamen nun die Besten des Landes zu einem Wettbewerb zusammen.

In den Schulbussen und an den Haltestellen ist zu Stoßzeiten viel Betrieb. Damit auch dann die Verkehrssicherheit für die Schüler gewährleistet ist, bildet die Verkehrswacht Hessen zusammen mit den Schulen Buslotsen aus.

„28 Lotsen nehmen heute teil,“ berichtet Klaus Ruppelt, Präsident der Verkehrswacht Hessen. „Wir veranstalten den Wettbewerb jedes Jahr an unterschiedlichen Orten.“

Wer an diesem Tag in Bebra mitmachen darf, das wurde im Vorfeld durch die Schulen bestimmt. Auch vier Schüler der Werratalschule Heringen und drei von der Gesamtschule Niederaula waren in diesem Jahr dabei.

Laut Ruppelt gibt es in Hessen rund 600 Schüler, die sich ehrenamtlich als Buslotsen engagieren. Dass es im Bus geordnet zugeht, sei auch wichtig für die Verkehrssicherheit, betont er. „Wenn der Busfahrer abgelenkt ist, durch das was im Bus passiert, kann er sich schlechter auf den Verkehr konzentrieren.“

Ruhig bleiben, auch in schwierigen Situationen

In Rollenspielen mussten die Lotsen beim Wettbewerb zeigen, dass sie auch schwierigen Situationen gewachsen sind und sich besonnen verhalten. Da gab es beispielsweise die schreiende Busfahrerin, die einen Lotsen für das schlechte Verhalten der Mitschüler verantwortlich machte, drängelnde Schüler oder betrunkene Personen, mit denen die Lotsen fertig werden mussten.

Eine andere Aufgabe war es, die Geschwindigkeit eines herannahenden Fahrzeugs richtig einzuschätzen. Überprüft wurde diese mit einer Radarmessung der örtlichen Polizei. Außerdem mussten alle zum Start einen schriftlichen Test absolvieren.

+ Auf die Geschwindigkeit kommt es an: Die 28 Teilnehmer am Buslotsen-Wettbewerb sollten einschätzen, wie schnell ein vorbeifahrendes Polizei-Motorrad ist. Aufschluss über die Geschwindigkeit gab ein Radarmessgerät. © Daniel Seeger

Dass viele Schüler mit Spaß dabei sind, merkt man beim Wettbewerb schnell. Der 16-jährige Moritz Lohr aus Niederaula betont, dass ihm das Engagement sehr wichtig ist: „Ich möchte als Buslotse die Schule zu einem besseren Ort machen.“

Sein Mitschüler Tim Erbe (15) ergänzt: „Mir macht es Spaß, Buslotse zu sein. Es ist auch nicht mit viel Mehraufwand verbunden, weil man ja sowieso im Bus sitzt. Wirkliche Probleme hatten wir bisher nicht. Ich glaube es macht viel aus, dass wir mit unseren Mitschülern auf Augenhöhe sprechen.“

Niederaula: Jedes Schuljahr 30 neue Lotsen

Das Ehrenamt ist durchaus beliebt. „Jedes Jahr fangen rund 30 neue Buslotsen bei uns an“, berichtet Christina Kanne von der Gesamtschule Niederaula. Sie ist als eine von drei Lehrkräften für die Betreuung der Lotsen an ihrer Schule zuständig.

„Wir sind die Ansprechpartner für die Schüler, unterstützen bei der Ausbildung und sind auch für den Kontakt zum Busunternehmen zuständig“, berichtet sie weiter.

Zweitplatzierter kommt aus dem Kreis

Die beste Buslotsin Hessens kam mit Alina Rößler in diesem Jahr aus der Wetterau. Mit nur einem Punkt Rückstand auf sie sicherte sich Yannic Trott von der Werratalschule Heringen den zweiten Platz.