Zugausfälle und Busse zwischen Kassel und Fulda

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es ab dem 28. September bis voraussichtlich 28. Oktober auf der Zugstrecke RB 5 zwischen Kassel und Fulda zu Einschränkungen. Das teilt der NVV mit.

Über weite Strecken des Tages beginnt und endet die Linie RB 5 in Kassel alle zwei Stunden am Bahnhof Wilhelmshöhe, nicht am Hauptbahnhof. Außerdem werden morgens (nur am Wochenende) und abends vereinzelt zwischen Fulda und Bad Hersfeld in beide Richtungen Busse eingesetzt. Zwischen Bad Hersfeld und Kassel fährt der Zug wie gewöhnlich.

Auf den Strecken RB 6 (Bebra-Eisenach) und RB 7 (Bebra-Göttingen) fahren einige Züge jeweils einige Minuten früher. Die geänderten Pläne werden laut NVV bis Anfang nächster Woche an allen Bahnhöfen ausgehängt. Online sollen alle wichtigen Informationen auch über die App und die digitale Fahrplanauskunft verfügbar sein. (red/czi)

Kostenlose Info unter Telefon 0800/939 0800.