Zwei Schlägereien im Umfeld der Bebraer Kirmes

Bebra. Zwei Personen sind am Montag bei Schlägereien im Umfeld der Kirmes in Bebra verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Mehrere Personen sind am Montag gegen 20.45 Uhr vor dem Toilettenwagen auf dem Kirmes-Festplatz in Bebra in Streit geraten. Ein 38-jähriger Rotenburger wurde – nach eigenen Angaben – beim Verlassen des Toilettenwagens von vier bis sechs dunkelhäutigen Personen angegriffen.

Er wehrte sich, die Personengruppe ergriff die Flucht. Der Rotenburger kugelte sich bei der Auseinandersetzung ein Fingergelenk aus und musste im Kreiskrankenhaus Rotenburg behandelt werden. Die Personalien der mutmaßlichen Angreifer sind nicht bekannt.

Eine leicht blutende Wunde an der Stirn trug ein 55-jähriger Bebraner am selben Abend bei einer Auseinandersetzung auf Bismarckstraße auf Höhe des Aldi-Marktes davon. Der betrunkene Mann hatte gegen 19.20 Uhr zwei Frauen Schnaps zum Trinken angeboten. Ein bisher unbekannter männlicher Begleiter der Frauen, war damit offenbar nicht einverstanden und schlug den Bebraner.

Hinweise zu beiden Fällen bitte an die Polizei in Rotenburg, 06623/ 9370

Rubriklistenbild: © dpa