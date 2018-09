Beim VR-Kindertag in Bad Hersfeld standen die Jüngsten im Mittelpunkt

Bad Hersfeld. Ein Tag, der allein den Jüngsten aus Bad Hersfeld und Umgebung gewidmet wird – das ist der Kindertag des VR-Bankvereins.

Vom Linggplatz bis zur City-Galerie und zur Breitenstraße, wohin man schaute, waren lachende Kinder zu sehen. Die Innenstadt glich einem großen Spielplatz mit zahlreichen Attraktionen.

Angefangen mit den zwei großen Show-Bühnen, eine am Linggplatz und eine beim Lullusbrunnen, auf denen über den gesamten Tag verteilt Aufführungen heimischer Musik- und Tanzgruppen geboten wurden. Mit einem Auftritt der Musikschule des Landkreises Hersfeld-Rotenburg wurde um 10.30 Uhr in den Kindertag gestartet. Die bunten Luftballons, die überall aufgehangen wurden, führten die Besucher die Fußgängerzone hinunter, in der sich hunderte Besucher tummelten.

Auf der zweiten großen Bühne zeigten die Nachwuchs-Tänzerinnen und Tänzer der Tanzschule Birgitt Fründ am Vormittag ihr Können. Dem Publikum, dass sich um den Lullusbrunnen herum versammelt hatte, wurde unter anderem Ballett und Showtanz geboten. Die jungen Besucher konnten aber nicht nur zusehen, wie sich die Tänzer auf der Bühne austobten, es gab auch reichlich Gelegenheiten, bei denen die Kinder selbst klettern, hüpfen und toben konnten.

Gleich drei große Hüpfburgen, je eine am Marktplatz, am Rathausplatz und in der Breitenstraße, luden zum Herumtollen ein, und dabei war keine wie die andere. So gab es einen Parcours, einen Roboter und ein Piratenschiff im Groß-Format. Unter dem diesjährigen Motto „Bauernhof“ gab es am Linggplatz ein Hufeisen-Werfen und auf der Aktionsfläche der City-Galerie eine kleine Farm, in dessen Kreativ-Werkstatt Bilderrahmen gebastelt wurden.

Höhepunkt des VR-Kindertags war das legendäre Bobbycar-Rennen am Lullusbrunnen. Eingeteilt in verschiedene Altersgruppen sausten die jungen Rennfahrer bergab. Ganz wie beim echten Autorennen gab es auch einen Kommentator, der die Fahrer auf der Strecke begleitete.

Auch Vereine aus der Region nutzten den Kindertag, um auf sich aufmerksam zu machen. Beispielsweise der Hersfelder Tierschutzverein oder der Lions-Club waren in der Innenstadt vertreten. Kinderschminken, bunte Ballons und Gewinnspiele gab es in der ganzen Stadt verteilt.

Viele Leckereien, der Duft von Zuckerwatte und gebrannten Mandeln lud Familien dazu ein, diesen besonderen Tag, der allein den Kindern gehört, in der Bad Hersfelder Innenstadt zu verbringen.