Berliner Magier Christian de la Motte zauberte im Buchcafé

Zwischen Illusion und Comedy

+ © Steffen Sennewald Das Geheimnis der chinesischen Ringe: Der Berliner Magier Christian de la Motte (rechts), holte sich Zuschauer Bodo für einen Trick auf die Bühne. © Steffen Sennewald

Immer wenn etwas gut funktioniert, dann ist es Illusion, wenn es aber schief geht, dann ist es Comedy: So begann am Samstagabend der Berliner Magier und Entertainer Christian de la Motte seine Zaubershow „Realität kann jeder“ im Bad Hersfelder Buchcafé.

Bad Hersfeld – Und damit es auch richtig real bleibt, also ohne jedweden Schmu, holte er sich als ersten Zuschauer Bodo auf die Bühne. Gemeinsam wollten sie das Geheimnis der vier chinesischen Ringe nun endlich lüften. Aber wie sehr sich Bodo nach klaren Anweisungen des Meisters auch abmühte, er erntete nur den komödiantischen Applaus, während der Zauberer mit der Illusion der vier Ringe den Beifall einheimste.

Nach diesem furiosen Auftakt ging es ans Eingemachte, also ans Geld – Geld regiert die Welt! Aber das ist Quatsch, da Christian de la Motte sein Geld zu Hause einen Tag lang beobachtet hatte. Nichts passierte, es lag einfach nur rum und tat gar nichts. Damit sich das änderte, lieh er sich vom Zuschauer Heinrich einen Zwanzig-Euro-Schein – „schnell verdientes Geld“ – und machte sich dran, die Seriennummer abzureißen, die Heinrich als Quittung bekam. Später fand sich der so präparierte Geldschein in einer handgeblasenen Glaskugel wieder, die in einem Stoffsack an der Bühne hing. Und siehe da, der Schnipsel mit der Seriennummer stimmte mit dem auf dem Schein in der Kugel überein. Heinrich nahm die Glaskugel mit seinem vermeintlichen Schein, war zufrieden und erntete tosenden Beifall für seinen Mut.

Beim Seiltrick zeigte de la Motte wozu die Schere da ist, nämlich zum auffädeln und finden der Seilmitte, damit man entweder zwei Seile mit vier Enden verdrillen kann oder doch nur ein Seil mit keinem oder besser doch mit zwei Enden bekommt. Christian de la Motte gelang es dabei immer wieder durch seine grotesken Wortspiele die Tricks zu kaschieren, was ihm viel Gelächter und Beifall einbrachte.

So auch beim Kartentrick, der wie ein Wasserfall aussieht, den er einschließlich Gesichtsmimik in Zeitlupe vorführte und mit Raffinesse die Karten ganz langsam von einer Hand in die andere fallen ließ. Da das aber ein Fake war, verschenkte er die Karten an Lars. Dann war Nina dran die Zauberei auf der Bühne zu überwachen, Taschen und Karten zu überprüfen und eine Karte mit ihrem Namen zu markieren. Nach viel Chaos, fliegenden und durch Ärmel wandernden Karten und viel Lachen, fand sich Ninas Karte im Schuh des Magiers wieder. Vor der Pause organisierte de la Motte noch den Rahmen seines Lebens mehrfach um, da zwei neue Ereignisse im Setzkasten irgendwie Platz brauchten.

+ Auch die jungen Besucher kamen bei der Zaubershow auf ihre Kosten. © Steffen Sennewald

Das Zahlenratespiel zur „66“ gehörte natürlich auch in das Repertoire eines Zauberers, was mit Unterstützung von Hans glücklicherweise glückte. Und dann wurde es richtig gefährlich, beim Spiel mit vier Bechern und einem versteckten Nagel, den man besser nicht mit der flachen Hand trifft. Reinhardt durfte den Nagel unter einem Becher verstecken und vermischen. Die Spannung stieg enorm, nachdem die beiden äußeren Becher nagelfrei und platt waren. Auf die Frage „Soll ich?“, rief Lars „Nein!“. Aber der Meister schlug dennoch zu und traf unter Aufatmen der Zuschauer doch den richtigen Becher ohne Nagel. Applaus! Im Saal durften sich vier Gäste ihren Musiktitel auswählen und in Gedanken singen, sodass Christian de la Motte an Hand der Gesichtsausdrücke und einer spontanen Farbe den Titel erraten wollte, was nur bei einem sofort klappte. Denn die drei anderen hatten sich von den Beatles „Let it be“ gewählt.

+ Christian de la Motte begeisterte das Publikum mit seinen Illusionen und Tricks. © Steffen Sennewald

Aber der Zauberer hatte den Trick raus und überraschte die Gäste mit seiner Spieluhr, die eben genau dieses Stück spielte. Was für eine Verblüffung. Völlig „daneben“ ging jedoch das Kartenspiel mit Ralf, der die Karten viel zu früh in Luft warf, aber trotzdem mit seinen mentalen Uri-Geller-Kräften das Essen für zwei Personen, eine Maggi-Suppentüte, gewann. Der Spaß nahm kein Ende! Denn Jürgen hatte zwischenzeitlich ein Bild gezeichnet, sich draufgesetzt und die ganze Zeit gewartet, dass ihn der Magier endlich auf die Bühne bat, der dann jedoch ratzfatz den banalen „Smiley“ richtig erriet.

Als Zugabe gab es für die erstaunte Hanna und alle Zuschauer noch eine Reise mit der „Zeitmaschine“ von H. G. Wells, in der das Wort „Feuer“ auf der später fehlenden Seite vierundsiebzig verschwand und auf gar wundersame Weise und mit magischer Hilfe sich am Ende beides doch wieder fand, so wie es der Zauberer Christian de la Motte voraus gesehen hatte.

Von Steffen Sennewald