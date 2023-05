Besucherandrang beim Maimarkt in der Bebraer Innenstadt

Teilen

Auf sie waren alle Augen gerichtet: Beim „Fliegerlied“ hatten die Minis des Tanzstudios Spotlight sichtlich Spaß. So manch großer Besucher mag wehmütig daran gedacht haben, wie schön es war, als er noch so glücklich vor sich hin tanzen konnte. © Wilfried Apel

Es passte einfach alles: Wunderbares Frühlingswetter und das vielfältige Angebot lockten am Sonntag, 30. April, viele Besucher in die Bebraer Innenstadt.

Bebra – Der erste Bäwersche Maimarkt, bei dem das Erwachen des Frühlings gefeiert werden sollte, zog so viele Menschen an, dass Michael Lehn, Rick Fröhnert und Chef Stefan Pruschwitz von der Bebraer Stadtentwicklung SEB sowie Ulrike Bednarz, Uschi Ebert und Heike Funk von der Handels- und Gewerbevereinigung, einer der Hauptorganisatoren des Großereignisses, irgendwann nicht mehr einschätzen konnten, wie viele Menschen denn nun wirklich in der Innenstadt unterwegs waren.

Allen war trotz zeitweiser Enge die Freude anzumerken, mal wieder flanieren und genießen, einkaufen und mit Bekannten, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, ein Schwätzchen halten zu können.

Das ging schon los auf dem Rathausmarkt, wo kurz nach 11 Uhr der Maikranz am Maibaum hochgezogen und angebracht werden sollte. Das gelang nicht ganz so wie geplant, da aus Sicherheitsgründen umdisponiert werden musste. Deshalb schob Carsten Henjes den doch recht schweren Maikranz nur provisorisch in die Höhe, begleitet vom Versprechen von Stefan Pruschwitz, dass der Bauhof das mit rund 100 bunten Bändern geschmückte Symbol am heutigen Dienstag „richtig“ hissen und anbringen wird. Die vor dem Rathaus versammelte, von den „Maimusikern“ der Kapelle Becherovka unterhaltene Menschenmenge, hatte trotzdem ihren Spaß und zog nach einem von den Organisatoren als Entschädigung spendierten Drink an den zahlreichen Ständen vorbei in Richtung Semms Ecke, wo Igor Karassik ab 12 Uhr dem Eisenbahnblasorchester Bebra einmal mehr schönste Töne entlockte.

Besucherandrang beim Maimarkt in Bebra Fotostrecke ansehen

Es gab viel Böhmisches zu hören und zum guten Schluss, als die Shanty-Sänger des Eisenbahngesangvereins Germania, die zuvor schon das Einkaufszentrum be! mit Gesang erfüllt hatten, miteinstimmten, ausgesprochene Gänsehautmomente. Die von Josef Koster dirigierten Blau-weiß-Gestreiften setzten dem von Herbert Prenzel mit Solotrompete begonnenen und von Inspirator Igor Karassik mit Flötenklängen umrahmten Steigerlied die Krone auf, und natürlich bekamen alle dafür jede Menge Beifall. Wie später der Musikzug des Turn- und Sportvereins und der aus Argentinien stammende Straßenkomödianten El Goma, der die bis in den Nachmittag hinein vor dem Bratwurststand in langen Schlangen anstehenden Menschen „beiseiteschieben“ musste, um seine Scherze präsentieren zu können.

Riesenandrang herrschte auch am Eiscafé, an der Fahrradcodierungsstation der Kreisverkehrswacht und bei den zahlreich ausgestellten Elektroautos. Auf den Trampolins von Nejat Sunel konnte man in die Luft springen und sich anschließend daran erfreuen, wie die sich vergnügt bewegenden Minis des Tanzstudios Spotlight das Fliegerlied interpretieren. Unter dem Dach der Aktion „Bebra wird bunter“ begeisterten die Musiker der Ladscho Swing Band und die Bebraer Sängerin Corinna „Coco“ Sarac. Stadtentwickler Stefan Pruschwitz: „Alle waren sehr zufrieden, die Besucher, die Organisatoren, die Standbetreiber, die Gastronomen und die Einzelhändler, kurzum: Die Biberstadt hat es allen einmal mehr gezeigt.“ (Wilfried Apel)