Bewährungsstrafe: Richterin wirft Autofahrer rücksichtsloses Verhalten vor

Von: Mario Reymond

Symbolbild: Justitia stand in der römischen Mythologie für die ausgleichende Gerechtigkeit und steht in der Neuzeit für die strafende Gerechtigkeit oder das Rechtswesen an sich. © Christoph Hardt

Ein 58 Jahre alter Mann ist wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden.

Bad Hersfeld – Ein 58 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Neuenstein ist wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt worden. Die Strafe wurde von Strafrichterin Christina Dern auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Die Richterin sah es als erwiesen an, dass sich der Neuensteiner um 17.54 Uhr am 31. August 2022 grob verkehrswidrig verhalten und so einen Verkehrsunfall in Bad Hersfeld verursacht habe. So soll er laut Anklageschrift aus Richtung Neuenstein kommend an der Kreuzung Homberger Straße/Wehneberger Straße zügig an den auf dem rechten Fahrstreifen haltenden Fahrzeugen links vorbeigezogen sein, um dann nach links auf die dortige Tankstelle abzubiegen. Jedoch hatte zwischenzeitlich der Verkehr aus der Stadt in Richtung Homberger Straße grünes Ampelsignal, sodass der Pkw des 58-jährigen mit einem entgegenkommenden Auto zusammenprallte. Darin saß eine 30 Jahre alte Frau mit ihrem anderthalb Jahre alten Kind. Die Frau hatte bei dem Unfall Prellungen erlitten. Das Kind blieb unverletzt. Alle drei waren seinerzeit vorsorglich zu weiteren Untersuchungen ins Klinikum Bad Hersfeld gebracht worden.

Kurz vor Prozessbeginn hatte der Angeklagte seinem Verteidiger Thomas Rath eine ganz andere Version aufgetischt. Danach sei er ab Obergeis mit eingeschaltetem elektronischen Abstandhalter direkt hinter einem Sattelzug hergefahren. Als dieser dann über die grüne Ampel von der Homberger auf die Wehneberger Straße rollte, sei dessen Anhänger über den Bordstein gepoltert, woraufhin er dann das Lenkrad seines Autos erschrocken nach links gerissen hätte. Dann habe er nur noch einen Knall gehört und den Airbag vor der Nase gehabt. An die Tanke an der Homberger Straße habe er definitiv nicht gewollt, da er aufgrund seiner schweren Erkrankung immer an der Blauen Liede tanke. Dort wären immer wieder Lkw-Fahrer, die ihm helfen würden.

Die Angaben des Angeklagten hatte jedoch ein Zeuge durch seine Aussage widerlegt. Danach sei das Auto mit hoher Drehzahl und recht flott an den Haltenden vorbeigefahren. Dann habe es nur noch geknallt.

Diese Version hatte auch ein Sachverständiger dem Gericht geschildert. Die Schilderung des Angeklagten sei dagegen völlig unglaubwürdig, da sie so überhaupt nicht zu den Positionen der am Unfall beteiligten Fahrzeuge passen würde. Rechtsanwalt Rath versuchte schließlich noch das Beste für seinen Mandanten herauszuholen und führte den plötzlichen Sinneswandel des 58-Jährigen auf eine kurz zuvor geänderte Medikation hinsichtlich dessen MS-Erkrankung zurück. Er attestierte dem Belastungszeugen, nicht unvoreingenommen gewesen zu sein. So habe dieser die Aufschrift Attacke am Heck des Wagens seines Mandanten mit Raserei in Verbindung gebracht. Tatsächlich sei dies der Schlachtruf der Schalker-Fußballfans. Und sein Mandant sei S04-Anhänger.

Rath machte keinen Hehl daraus, dass sein Mandant zu bestrafen sei. Jedoch nur wegen gefährlicher Körperverletzung und nicht auch noch wegen rücksichtsloser Fahrweise. Er sah eine Geldstrafe von 1600 Euro (40 Tagessätze à 40 Euro) als angemessen an. Für die Staatsanwaltschaft hatte dagegen Referendarin Rössner 120 Tagessätze à 30 Euro sowie den Entzug der Fahrerlaubnis für weitere acht Monate gefordert.

Noch härter fiel dann allerdings das Urteil aus, da Richterin Dern dem „einen“ Zeugen mehr Glauben schenkte als dem Angeklagten. Selbst sein Verteidiger sei zunächst ja von einem ganz anderen Unfallgeschehen ausgegangen, als es der 58-Jährige dann dem Gericht tatsächlich hatte weismachen wollen. Letztlich sei das alles widerlegt worden, was der 58-Jährige als seine Unfallversion geschildert hatte.

Richterin Dern bezeichnete den Angeklagten als besonders rücksichtslos, dem alles egal zu sein scheint. Neben der Bewährungsstrafe muss der 58-Jährige auch noch 1800 Euro an die Kreisverkehrswacht überweisen. Dieser Auflage muss er in monatlichen Raten von jeweils 300 Euro nachkommen. Seine Fahrerlaubnis wird er frühestens in zwölf Monaten wieder beantragen dürfen.

