Beweise und Fakten fehlen: Diebstahl-Verfahren gegen Logistik-Mitarbeiter im Kreis Hersfeld-Rotenburg eingestellt

Von: Daniel Göbel

Das Amtsgericht in Bad Hersfeld. © Carolin Eberth

Das Verfahren gegen einen Mitarbeiter eines Logistik-Unternehmens im Landkreis Hersfeld-Rotenburg vor dem Bad Hersfelder Amtsgericht ist eingestellt worden, weil Beweise fehlten.

Hersfeld-Rotenburg – Hat ein 38 Jahre alter Mitarbeiter eines Logistik-Unternehmens im Landkreis Hersfeld-Rotenburg während der Arbeit zwei Pakete mit Waren im Wert von rund 10 000 Euro gestohlen? Das konnte dem Angeklagten am Donnerstag vor dem Bad Hersfelder Amtsgericht nicht eindeutig nachgewiesen werden. Deshalb verständigten sich Gericht, Staatsanwaltschaft und die Verteidigung schließlich auf die Einstellung des Verfahrens.

Dem Mann wurde vorgeworfen, im April vergangenen Jahres während seiner Schicht die beiden Pakete nicht wie normalerweise gescannt und in den Laster eingeladen zu haben, der die Pakete dann zu einem Verteilerstützpunkt nach Esslingen fährt. Dies sei auch auf Aufnahmen der Videoaufzeichnung zu sehen.

Der Angeklagte gab zunächst an, die beiden Pakete tatsächlich nicht gescannt zu haben, dies sei ein Versehen gewesen. „Jeder macht mal Fehler“, so der Angeklagte. In den Paketen waren Messgeräte und medizinisch-technische Geräte im Wert von 10 000 Euro. Allerdings sei von Außen nicht sichtbar gewesen, was sich in den Paketen befindet. Dies musste auch ein Mitarbeiter der Logistik-Firma, der vor Gericht als Zeuge geladen war, einräumen, während sich alle Beteiligten im Gerichtssaal das Überwachungsvideo anschauten.

Der Zeuge war dennoch überzeugt davon, dass der Angeklagte für die verschwundenen Pakete verantwortlich sei. Erfahrene Mitarbeiter könnten abschätzen, was sich in Paketen befindet. Außerdem sei er sich sicher, dass die Pakete nicht verladen worden sind. Auf den Aufnahmen ist dies aufgrund der Menge weiterer Pakete aber nicht eindeutig erkennbar. Der Rechtsanwalt des Angeklagten machte deutlich, dass vor Gericht nicht Wahrnehmungen, sondern Fakten zählten.

Zudem könnte nicht ausgeschlossen werden, dass die Pakete nach Esslingen gefahren und dort von einem Mitarbeiter entwendet wurden. Um in Erfahrung zu bringen, ob noch Überwachungsvideos aus Esslingen existieren, wurde die Sitzung kurz unterbrochen, damit der Zeuge sich dort telefonisch rückversichern konnte. Und tatsächlich existieren die Aufnahmen noch.

Das spielte dann aber keine Rolle mehr, denn dann müsste das ganze Verfahren noch einmal neu aufgerollt werden. Um dies zu vermeiden, einigten sich deshalb alle Parteien auf die Einstellung des Verfahrens. (Daniel Göbel)

„Freispruch zweiter Klasse“ Die Einstellung eines Gerichtsverfahrens bedeutet im Strafverfahrensrecht die Verfahrensbeendigung bei Offenhalten der Schuldfrage. Die Unschuldsvermutung besteht daher fort. Allerdings kann einem Angeklagten die Schuld nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Die Verfahrenseinstellung wird auch gemeinhin als „Freispruch zweiter Klasse“ bezeichnet, da der Angeklagte zwar keine Strafe erhält, aber dennoch die Kosten für seine Verteidigung zu tragen hat.