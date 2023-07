Bewohner bei Hausbrand in Breitenbach/H. verletzt

Teilen

Mit zahlreichen Einsatzkräften war die Feuerwehr in Breitenbach/H. vor Ort. Sie löschte den Kellerbrand, bevor die Flammen auf andere Gebäude übergriffen. © TVNews-Hessen

Zu einem Wohnhausbrand an der Wiesenstraße in Breitenbach/H. wurden am Donnerstagmorgen gegen 4.15 Uhr die Feuerwehren aus Breitenbach, Hattenbach und Niederaula gerufen.

Breitenbach/H. – Der Bewohner eines Einfamilienhauses war wachgeworden, weil sein Haus stark verqualmt war. Er verließ das Gebäude und alarmierte die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Qualm aus mehreren Fenstern. Brandschützer unter Atemschutz suchten im Haus nach dem Feuer und fanden das Feuer im Keller in einem Hobbyraum. Was genau die Brandursache war, konnte vor Ort noch nicht genau gesagt werden.

Der Hausbewohner erlitt aufgrund der Verqualmung eine Rauchgasvergiftung und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Die Brandstelle wurde von der Polizei beschlagnahmt und wird von der Brandermittlung der Kripo untersucht. Über die Höhe des Schadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Die Feuerwehren waren neben einem Rettungswagen und einer Streife aus Bad hersfeld nach Polizeiangaben mit etwa 60 Einsatzkräften am Ort. yk