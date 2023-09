Unbekannte zünden Bienenstöcke in Garten an: Tiere sterben

Sobald die Bienen im Frühjahr ausschwärmen, müssen die Imker ihre Völker durchsehen, ob sie den Winter überstanden haben und Brut in den Waben vorhanden ist. © Wolfgang Kumm/dpa/dpa-tmn

Unbekannte haben im Hohenrodaer Ortsteil Ransbach drei Bienenstöcke angezündet. Die darin befindlichen Tiere verendeten.

Ransbach – Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Samstag, 12. August, und Dienstag, 5. September, in einem Garten an der Straße „Am Rain“ im Hohenrodaer Ortsteil Ransbach drei von insgesamt vier Bienenstöcken angezündet.

Die darin befindlichen Tiere verendeten. Der entstandene Sachschaden beträgt laut Mitteilung der Polizei etwa 1 200 Euro.

Die Polizei in Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld, Telefon 06621/9320, oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. jce