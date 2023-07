2000 Besucher feierten beim Haune-Rock: Campingplatz kurzerhand vergrößert

Von: Tamsyn Axt-Bäuml

Headliner aus der Hauptstadt: Die Berliner Elektropop-Band Grossstadtgeflüster war der Hauptact am Samstagbend auf dem Haune-Rock-Festival und ließ die Menge singen, springen und tanzen. © Tamsyn Axt-Bäuml

Nach drei Tagen ist am frühen Sonntagmorgen das Haune-Rock-Festival zu Ende gegangen.

Odensachsen – Seit Donnerstag (unsere Zeitung berichtete) standen 21 Bands auf der Hauptbühne und heizten rund 2000 Besuchern im beschaulichen Odensachsen ein.

Im Vergleich zu anderen ist das Haune Rock damit ein kleines Festival, besticht dabei jedoch durch seine familiäre Atmosphäre. So flitzten schon Kleinkinder durch die Reihen zwischen Altrockern und Musikbegeisterten jeden Alters.

Bereits am Mittwoch waren die ersten Camper angereist, so viele, dass am Freitag kurzerhand mithilfe eines örtlichen Landwirtes die Campingfläche noch vergrößert werden musste. „Sonst hätten wir einige wirklich wieder heimschicken müssen“, erklärte Veranstalter Sascha Ruppert. Wäre schade gewesen, lockt das Festival sogar Besucher vom Niederrhein oder der Ostseeküste an.

Musikalisch wurde der Freitag von der Chemnitzer Band Janiz eröffnet. Mit Pop Punk lockten Frontfrau Juli und die Band die ersten Zuhörer vor die Bühne und stimmten auf den zweiten Festivaltag ein. Anschließend spielten die Wahlhamburger von Tyna – der Tag wurde also mit ordentlich Frauenpower eingeleitet. Zugleich war es für Sängerin Tina Müller als Burghaunerin der erste Auftritt mit Band in der Heimat.

Ebenfalls aus der Hansestadt angereist waren die Musiker von Liedfett. Mit dabei hatten sie Songs ihrer bisher fünf Alben aus 15 Jahren Bandgeschichte.

Mit sogenanntem Dark Pop stellten die Jungs von Blackout Problems den Platz auf den Kopf. Frontman Mario der Münchner Band war ständig in Bewegung und vom Dach des Getränkestandes bis hin zum Gitarrensolo inmitten der Menge quasi überall.

Düster blieb es beim Auftritt der Metalcore-Band Callejon aus Düsseldorf. Frontman „BastiBasti“ verarbeitet in den Songs persönliches und Gesellschaftskritik. Nicht verwunderlich, ist der spanische Bandname doch unter anderem mit Sackgasse zu übersetzen. Headliner des Abends waren „Swiss und die Anderen“, die das Hamburg-Triple im Line Up vollmachten. Sänger Swiss und seine vierköpfige Band ließen die Fans mit ihren politisch beeinflussten Songs eskalieren. Runde um Runde wurde im Circle Pit inmitten der Menge gedreht. Geprägt sind die Punk-Songs durch Rap und Hip-Hop-Einflüsse.

Zum Abschluss gab es wieder Power Metal, diesmal mit den Grailknights. Ihre Shows und Songs beschäftigen sich dabei mit dem immerwährenden Kampf zwischen Gut und Böse. Dabei wurde auch das Publikum wiederholt mit in die theatralischen Segmente einbezogen.

Der letzte Festivaltag startete wie üblich mit einem geheimen Opener, in diesem Jahr waren das 100 Kilo Herz aus Leipzig. Punkrock mit Gebläse, so beschreibt die Band ihre Musik selbst, weil Trompete und Saxofon zum Einsatz kommen. Es folgten Tonrausch eine Band mit kürzerer Anreise aus Korbach. Die Musiker rund um Sänger Ben Black sorgten mit Deutschrock beim Publikum für gute Stimmung. Für Jack Pott aus Bad Schwartau ist Hessen nicht unbekannt, schon mehrere ihre Alben hat die Formation hier aufgenommen. Auf der Bühne in der Region stand sie jedoch zum ersten Mal und heizte der Menge noch mehr ein als das warme Wetter ohnehin schon. Ein Feuerwerk aus Glitzer und einen Mix aus Punk, Rock, Metal, Hardrock hatten The Dead End Kids aus Leipzig und Dresden im Gepäck.

Musik verbindet: Die sechste Auflage des Haune Rock Festivals lockte Besucher aller Altersklassen aus ganz Deutschland ins beschauliche Odensachsen. © Tamsyn Axt-Bäuml

Fast ein Heimspiel war es für Betterov aus Berlin, denn Manuel Bittorf so der bürgerliche Name des Sängers, stammt aus Bad Salzungen. Mit melancholisch-leichtem Sound zog er das Publikum in seinen Bann. Die Rostocker Punkband Dritte Wahl blickt bereits auf über 30 Jahre Geschichte, dementsprechend gab es politischen Punkrock mit Themen bis zurück zur DDR. Als Höhepunkt des Abends brachte Elektropop-Band Grossstadtgeflüster aus der Hauptstadt die Menge noch einmal zum Springen und Tanzen. Mit dabei die Bekannten Songs „Feierabend“ und „Fickt-Euch-Allee“. Wie im letzten Jahr gehörte der Broilers-Tribute-Band „Vanitas“ die Ehre, das Festival abzuschließen und mit feinstem Punkrock in Manier ihrer Vorbilder den Platz „abzureißen“. (Tamsyn Axt-Bäuml)

