Alkohol, Drogen, kein Führerschein: 28-jähriger Heringer baute Unfall

Heringen. Mehr geht kaum: Unter Alkohol und Drogen sowie ohne Führerschein touchierte ein 28-jähriger Heringer eine Mauer und entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle.

Der Mann war am Sonntag gegen 19.22 Uhr in der Dickestraße in Heringen unterwegs. Er verlor plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Mauer eines Grundstückes, an der ein Schaden entstand. Er entfernte sich von der Unfallstelle.

Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet - daher konnte der Fahrer ermittelt werden. Er stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss, eine Blutentnahme wurde entnommen. Des Weiteren wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er ins Gewahrsam der Polizeistation Bad Hersfeld gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

