Küchenbrand: Feuerwehreinsatz in der Bad Hersfelder Innenstadt

Mieter brachten sich in Sicherheit

+ © Nadine Maaz Zu einem Küchenbrand in der Oberen Frauenstraße rückte die Bad Hersfelder Feuerwehr aus. © Nadine Maaz

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Oberen Frauenstraße in Bad Hersfeld ist die Feuerwehr mit rund 50 Einsatzkräften am Sonntag um kurz nach 19 Uhr ausgerückt.