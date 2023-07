Anzahl der Blutreserven im Hersfeld-Rotenburg-Kreis auf gutem Stand

Von: Laura Hellwig

Obwohl die Anzahl der Blutreserven im Landkreis aktuell zumindest ausreichend ist, ruft das DRK dazu auf, vor Reiseantritt noch einmal zum Blutspenden zu gehen. (Symbolbild). © photo2000/Imago

Aktuell reicht der Vorrat an Blutspenden im Landkreis für einige Tage. Dennoch ruft das DRK zur Spende vor Reiseantritt auf, um Mangel vorzubeugen.

Hersfeld-Rotenburg – Innerhalb der vergangenen rund neun Wochen haben im Landkreis Hersfeld-Rotenburg rund 1200 Menschen Blut gespendet. Aktuell sei die Versorgungssituation daher noch gut, sagt Eberhard Weck, Sprecher des DRK-Blutspendedienstes Baden Württemberg-Hessen.

„In den vergangenen Wochen ist so viel gespendet worden, wie wir auch benötigen. Aber jetzt beginnen in unseren beiden Bundesländern die Sommerferien und unsere Spender verreisen.“ Zudem dürfen einige Urlauber auch nach ihrer Rückkehr eine Weile kein Blut spenden, nämlich dann, wenn sie in einem Risikogebiet für Infektionskrankheiten waren.

Vorrat reicht einige Tage

Dazu zählen laut Blutspendedienst zum Beispiel die Regionen Süd- und Mittelamerika, Südostasien und afrikanische Länder südlich der Sahara. Damit in den kommenden Wochen kein Mangel entsteht, ruft Weck dazu auf, vor Reiseantritt noch einmal Blut zu spenden.

Aktuell sehe die Versorgungslage in den hessischen Krankenhäusern so aus, dass es einen Vorrat für einige Tage gebe. Mit Blick auf die Urlaubszeit wäre ein größerer Vorrat aber wünschenswert, so Weck.

Blutspenden werden zentral in Frankfurt gesammelt

Bei den Blutspendeterminen vor Ort spenden die Menschen einen halben Liter Vollblut. Die Spenden werden vom DRK zentral in Frankfurt gesammelt, untersucht, in ihre Einzelteile zerlegt und dann an die Krankenhäuser verteilt.

Die roten Blutkörperchen (Erythrozyten) werden bei vier Grad gelagert und sind bis zu 42 Tage haltbar. Die Blutplättchen (Thrombozyten) hingegen sind nur vier Tage haltbar. Sie werden bei Raumtemperatur und auf sogenannten Schüttelregalen gelagert, damit sie ständig in Bewegung sind und nicht verklumpen.

Spender-Zahl muss wegen demografischem Wandel steigen

Es werden vier Vollblutspenden benötigt, um einen Patienten mit Thrombozyten zu versorgen. Täglich werden in Hessen 120 solcher Thrombozytenkonzentrate (therapeutische Einheiten) benötigt, das entspricht also 480 Vollblutspenden. „Die Blutplättchen sind für Krebspatienten überlebenswichtig“, betont Weck.

Von den rund 1200 Spendern haben im Kreis seit dem 1. Juni etwa 70 Menschen zum ersten Mal Blut gespendet (sechs Prozent). Mit Blick auf den demografischen Wandel – die Zahl an älteren Menschen steigt und diese benötigen wegen erhöhtem Krankheitsrisiko mehr Blutspenden – müsste sich der Anteil an Erstspendern aber erhöhen. Im Jahresschnitt liege der Anteil der Erstspender bei rund acht Prozent. (Laura Hellwig)

Blutspendetermine im Kreis im Überblick Innerhalb von zwölf Monaten dürfen Frauen viermal Blut spenden, Männer sechsmal. Im Landkreis Hersfeld-Rotenburg haben Spendewillige in Bad Hersfeld (8. August), Neuenstein-Obergeis (17. August) und in Wildeck-Richelsdorf (28. August) die nächste Gelegenheit zum Blut spenden. Termine können im Vorfeld unter blutspende.de/blutspendetermine vereinbart werden. Wer Fragen hat, erreicht die kostenlose Blutspender-Hotline unter 0800 11 949 11.