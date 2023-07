Boom bei PV-Anlagen ist Herausforderung für Energieanbieter

Von: Clemens Herwig

Boom bei PV-Anlagen ist Herausforderung für Energieanbieter © Patrick Pleul/dpa Bildfunk

Die Energienetze im Landkreis ächzen unter der Stromerzeugung durch den Boom bei Photovoltaikanlagen.

Die Energienetze im Landkreis ächzen unter der Stromerzeugung durch den Boom bei Photovoltaikanlagen. Gerade in den sonnenreichen Monaten wird deutlich mehr eingespeist als verbraucht, bis fast zur Kapazitätsgrenze. Ohne Vorkehrungen und den Netzausbau der Anbieter drohe eine Gefahr für die Netzstabilität. Das bestätigen Energieversorger auf Anfrage.

„Die Zahl der PV-Anlagen, die in unser Netz einspeisen, hat sich in den vergangenen fünf Jahren auf über 1000 verdoppelt“, sagt Markus Gilbert, Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Hersfeld. Die installierte Leistung aller PV-Anlagen habe damit um fast 70 Prozent zugenommen. Ähnlich Rückmeldungen gibt es von der EAM und den Stadtwerken in Bebra.



Das Problem: Strom sei im großen Maßstab immer noch sehr begrenzt und teuer speicherbar. Weil sich die Verbraucher wie Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen sowie die Erzeuger wie der Solarstrom derzeit stark veränderten, werde die Auslastung ungleichmäßiger. Der Umbau des einst zentral gespeisten Versorgungsnetzes, bei dem der Strom nur vom Kraftwerk gen Haushalt fließt, zu einem dezentralen Verbrauchs- und Einspeisenetz brauche Zeit.



„Wir versuchen, mit unserem Netzausbau Schritt zu halten, was eine durchaus große Aufgabe ist“, so Gilbert. Auch die EAM habe im vergangenen Jahr 75 Millionen Euro investiert, für 2023 sei eine Rekordsumme von 140 Millionen Euro geplant. Momentan gebe es keine Engpässe, „gleichwohl sehen wir, dass die Netze stärker belastet sind“, so Sprecherin Sandra Hübner. In Bebra geraten die Netze ebenfalls an ihre Grenzen, ein massiver Ausbau sei geplant, sagt Geschäftsführer Christian Iba. Derzeit seien die Netze stabil: „Die üblichen Regelungen zur Leistungsreduzierung oder Abschaltung von größeren PV-Anlagen und Winderzeugung gelten natürlich auch bei uns und funktionieren“, sagt Markus Gilbert.



Mit Netzberechnungen wird bei geplanten Anlagen ermittelt, ob der eingespeiste Strom die Stabilität des Netzes gefährde. In wenigen Fällen komme es vor, dass ein direkter Anschluss am Haus nicht möglich und ein Netzausbau nicht wirtschaftlich sei, heißt es von der EAM. Diese Kunden müssten an einen anderen Anschlusspunkt ausweichen. In Bebra musste bei wenigen größeren Anlagen die Leistung beschränkt werden. Und: „Größere Freiflächen sind immer eine Herausforderung“, sagt Gilbert mit Blick auf Solarparks. (Von Clemens Herwig)